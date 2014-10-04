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Россия и США сравнялись по весу ядерных дубинок

4 октября 2014, 13:14
Американский Госдеп признал, что Москва добилась ядерного паритета с Вашингтоном

Россия впервые с начала XXI века догнала Соединенные Штаты по числу всех носителей ядерных вооружений. Об этом сообщает Zrpress.Ru со ссылкой «Ведомости» со ссылкой на данные, опубликованные американским Госдепом.

Сравняться России удалось как по числу носителей ядерных вооружений в составе Стратегических ядерных сил (СЯС), так и по количеству боеголовок на развернутых носителях. Данные о численности ядерных вооружений были предоставлены Вашингтону Москвой в рамках российско-американского договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

СНВ-3 учитывает развернутые носители ядерного оружия - атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), стратегические бомбардировщики и межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) наземного базирования, а также неразвернутые носители (в частности, ракеты, выгруженные из субмарин) и боезаряды на развернутых носителях.

Как пояснил руководитель проекта «Российское ядерное вооружение» Павел Подвиг, паритета удалось достигнуть благодаря принятию на вооружение атомных подлодок нового проекта 955, оснащенных ракетами «Булава» с несколькими боезарядами. В конце 2014 года в состав ВМФ была включена вторая подлодка этого типа «Александр Невский», вооруженная 16 ракетами, каждая из которых оснащена шестью боеголовками.

Кроме того, на смену межконтинентальным баллистическим ракетам «Тополь-М» с одной боеголовкой пришли ракеты «Ярс» с тремя боеголовками. Таким образом, по мнению эксперта, к 2018 году, когда вступят в силу определенные СНВ-3 ограничения для обеих сторон, паритет между двумя странами сохранится.

Вместе с тем Подвиг отметил, что формальный паритет значит не так много, поскольку США периодически занижают количество заявленных носителей и боезарядов, например, при постановке на ремонт атомных субмарин.

Договор СНВ-3 был подписан в 2011 году. Согласно ему, США и Россия должны сократить общее число ядерных боезарядов до 1550 единиц, из которых на боевом дежурстве могут находиться не более 800. При этом количество развернутых стратегических носителей ─ межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых стратегических бомбардировщиков - должно быть уменьшено до 700 единиц.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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