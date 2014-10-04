Россия и США сравнялись по весу ядерных дубинок

Договор СНВ-3 был подписан в 2011 году. Согласно ему, США и Россия должны сократить общее число ядерных боезарядов до 1550 единиц, из которых на боевом дежурстве могут находиться не более 800. При этом количество развернутых стратегических носителей ─ межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых стратегических бомбардировщиков - должно быть уменьшено до 700 единиц.