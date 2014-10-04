"Ростелеком" в Хабаровске предлагает выгодные пакетные решения

Узнать более подробную информацию о тарифных планах на услуги, а также оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании www.rt.ru и по телефону 8-800-1000-800 (звонок бесплатный). Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн. домохозяйств в России. ZRPRESS.RU, Владивосток.