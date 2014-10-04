"Ростелеком" в Хабаровске предлагает выгодные пакетные решения

С 1 октября для новых клиентов компании действует выгодное предложение «Комплект 2 в 1» на подключение услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное телевидение». Абонентская плата за обе услуги составит всего от 400 рублей.
Предложение включает возможность пользоваться Интернетом на скорости до 8 Мбит/с днем и 16 Мбит/с ночью, а также смотреть один основной пакет телеканалов «Интерактивного ТВ». Также в рамках акции клиент до 4 месяцев бесплатно может пользоваться услугой «Караоке» и сервисом «Мультирум» (подключение нескольких телевизоров к «Интерактивному ТВ»). Комплект оборудования для подключения услуг предоставляется в рассрочку на 36 месяцев (ТВ-приставка, маршрутизатор/Wi-Fi-роутер).
«Компания «Ростелеком» в Хабаровске массово вводит в эксплуатацию новые оптические линии связи и подключает к ним многоквартирные дома. Оптика позволяет предоставить горожанам подключение неограниченного набора услуг и подключать их выгодно единым пакетом. Это дает возможность нашим клиентам не только сэкономить средства, но получить множество дополнительных полезных бонусов», - говорит коммерческий директор филиала в Хабаровском крае ОАО «Ростелеком» Алексей Гусев.
«Интерактивное телевидение» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под каждого пользователя. «Ростелеком» предлагает своим пользователям более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе более 30 – в HD-формате. Преимуществом услуги является широкий спектр интерактивных сервисов – электронная программа передач (с функцией напоминания), управление просмотром (запись, пауза, перемотка, возможность просматривать передачи из архива за три последних дня). Уникальный сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 1,5 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D.
Узнать более подробную информацию о тарифных планах на услуги, а также оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании www.rt.ru и по телефону 8-800-1000-800 (звонок бесплатный). Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн. домохозяйств в России. ZRPRESS.RU, Владивосток.