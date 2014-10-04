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Украина предоставит особый статус не русскому, а английскому языку

4 октября 2014, 13:51
Английский язык станет обязательным для изучения в школах Незалежной. Его будут обязаны изучать также все чиновники

Президент Петр ПОРОШЕНКО против того, чтобы говорить об особом статусе русского языка на Украине. Эта тема была затронута во время рабочей поездки президента во Львов.

"Давайте говорить не об особом статусе русского, а об особом статусе английского - эта дискуссия была бы более конструктивной и правильной, - цитирует Петра Порошенко ТАСС. - Вторым языком, обязательным для изучения в школах и вузах, должен быть исключительно английский, а уж никак не русский".

Владением английским, по мнению президента, обязательно и для всех чиновников. "Свободное владение английским должно стать вторым критерием после люстрации из требований к украинскому госслужащему", - подчеркнул он.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

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