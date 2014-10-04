Украина предоставит особый статус не русскому, а английскому языку

"Давайте говорить не об особом статусе русского, а об особом статусе английского - эта дискуссия была бы более конструктивной и правильной, - цитирует Петра Порошенко ТАСС. - Вторым языком, обязательным для изучения в школах и вузах, должен быть исключительно английский, а уж никак не русский".