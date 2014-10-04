Зарплаты россиян могут вырасти на треть

Минфин предлагает: пусть граждане сами платят за себя страховые взносы! Что это такое, не знаете? Ну конечно, откуда вам знать, ведь их за вас платит работодатель. Вы получаете зарплату. Бухгалтерия из нее удерживает 13%. А работодатель платит за вас из своей прибыли 30% от вашей зарплаты. Из них 22% идет в Пенсионный фонд, на вашу будущую пенсию. 5,1% - медицинская страховка, то есть это оплата услуг вашей районной поликлиники. А вы думаете, там просто бесплатно все? И 3,1% в соцстрах.