Футбол: "Луч-Энергия" сыграл вничью с одним из лидеров первенства ФНЛ

Александр ГРИГОРЯН не может обыграть команды Роберта ЕВДОКИМОВА с 2010 года. На этот раз "Луч-Энергия" дважды пропустил из-за грубейших ошибок в обороне, как признал после матча Григорян, вначале на фоне предматчевой накачки, затем на фоне мандража после разбора полетов в раздевалке. В следующем мачте главный тренер "Луча" пообещал отнестись к игрокам "ласково". Может поможет, а пока, по словам Александра Витальевича, нужно перетерпеть четыре очень тяжелых тура. "Дальше, у меня есть предчувствие, мы сыграем мощно, как было раньше", - сказал главный тренер желто-синих. По его словам, "Газовик" является одной из лучших команд ФНЛ и ни в чем не уступает "Анжи", "Тосно" или "Томи", которые ставят задачу повышения в классе.