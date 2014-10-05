Футбол: "Луч-Энергия" сыграл вничью с одним из лидеров первенства ФНЛ

Подопечные Александра Григоряна дважды отыгрывались в матче с "Газовиком"
5 октября. Владивосток. Стадион "Динамо". "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Газовик" (Оренбург) 2:2 (1:1).
"Луч-Энергия": Книга, Мирошниченко, Джиоев, Грачев (Гаракоев), Кренделев, Пономаренко, Славнов, Семочко, Ваганов (Корян), Нивалдо (Аверьянов), Прокофьев (Мязин).
"Газовик" (старт): Абакумов, Полуяхтов, Ахмедов, Шогенов, Малых, Аппаев, Андреев, Коронов, Васиев, Афонин, Друзин.
Голы: Прокофьев (14), Мязин (78) - Шогенов (2), Коронов (46).
Александр ГРИГОРЯН не может обыграть команды Роберта ЕВДОКИМОВА с 2010 года. На этот раз "Луч-Энергия" дважды пропустил из-за грубейших ошибок в обороне, как признал после матча Григорян, вначале на фоне предматчевой накачки, затем на фоне мандража после разбора полетов в раздевалке. В следующем мачте главный тренер "Луча" пообещал отнестись к игрокам "ласково". Может поможет, а пока, по словам Александра Витальевича, нужно перетерпеть четыре очень тяжелых тура. "Дальше, у меня есть предчувствие, мы сыграем мощно, как было раньше", - сказал главный тренер желто-синих. По его словам, "Газовик" является одной из лучших команд ФНЛ и ни в чем не уступает "Анжи", "Тосно" или "Томи", которые ставят задачу повышения в классе.
Главный тренер "Газовика", в свою очередь, отметил, что против команд Григоряна играть вдвойне тяжелей. "Никогда не знаешь, кто выйдет у него в стартовом составе, и кто появится на поле по ходу матча", - говорит Роберт Геннадьевич. На этот раз сюрпризом должен был стать перевод ДЖИОЕВА на край защиты и ставка на стандарты у чужих ворот. Но у Евдокимова нашлось противоядие в лице КОРОНОВА, который создал Джиоеву максимум неудобств, заставив опытного защитника ошибиться в нескольких эпизодах. Неудачной, по мнению Григоряна, стала игра НИВАЛДО. Бразилец в своем стиле несколько раз обострил игру в атаке, но совсем не отрабатывал в защите. У Григоряна такие фокусы не проходят.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток
Фото ФК "Луч-Энергия".