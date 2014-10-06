Экологические старания российских добытчиков минтая отметили в международном рейтинге

Герман Зверев вошел в ТОП 100 самых влиятельных руководителей в мировом рыболовстве - эксперты высоко оценили вклад президента Ассоциации добытчиков минтая в экологическую сертификацию промысла.
В октябре 2014 года опубликован ТОП Seafood Power 100, ежегодный рейтинг самых влиятельных руководителей в международном рыбном бизнесе по версии экспертов отраслевого издания IntraFish Media, в который впервые включен руководитель российской рыбной ассоциации. Дебютантом Seafood Power 100, занявшим сразу 43 место, стал президент Ассоциации добытчиков минтая (Pollock Catchers Association, PCA) Герман ЗВЕРЕВ. Эксперты связывают с его именем успех российских рыбаков при получении экологического сертификата.
«После многолетнего противостояния Ассоциация добытчиков минтая добилась экологической сертификации тралового промысла минтая в Охотском море по стандартам Морского попечительского совета, которая открывает доступ российским рыбакам в нишу премиального сертифицированного промысла ранее доступного исключительно американским минтайщикам, - говорится в отчете IntraFish Media. - Данный успех стал возможен благодаря неустанному стремлению г-на Зверева»
Как ранее сообщало ИА «Дейта», в январе 2007 года совет Ассоциации добытчиков минтая принял решение начать процедуру экологической сертификации промысла минтая по стандартам Морского попечительского совета (Marine Stewardship Counsel, MSC).
В 2008 году независимая аудиторская компания Intertek Moody Marine приступила к изучению прогнозирования популяции минтая и управления промыслом минтая. В соответствие с оценками известных экспертов из Канады, Великобритании и ЮАР российский промысел минтая набрал 82,4 балла (в соответствии со стандартами MSC требовалось набрать 80 баллов).
Соответствующий отчет был опубликован на сайте Морского попечительского совета 22 января 2013 года, что стало неприятной неожиданностью для американских «коллег» из At-Sea Processors Association (APA), входящие в эту ассоциацию предприятия контролируют мировой рынок филе минтая морской заморозки, а также оказывают монопольное давление на цену минтаевого сырья.
По данным The Seattle Times, APA создана в 1999 году, располагает штаб-квартирами в Сиэттле и Вашингтоне, имеет официально зарегистрированную лоббистскую группу в Конгрессе США. Ежегодный бюджет составляет 50 млн долларов. Экологический сертификат промысла минтая по стандартам Морского попечительского совета был получен в 2005 году.
Отметим, что еще в марте 2011 года ассоциация американских минтайщиков пыталась «торпедировать» заявку российских рыбаков на экологическую сертификацию. Однако возражения APA были отклонены.
12 февраля 2013 года в Морской попечительский совет поступили апелляции от американской ассоциации минтайщиков (At-Sea Processors Association, APA) и Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund, WWF). При этом 19 апреля 2013 года руководителям WWF и Ассоциации добытчиков минтая удалось достигнуть взаимно-согласованных решений, которые позволили WWF отозвать официальное возражение против сертификации российского промысла минтая.
Кроме того 10 марта 2013 года после переговоров президента Ассоциации добытчиков минтая в ходе отраслевой выставки в Бостоне российскую заявку публично поддержала влиятельная международная организация в сфере экологического аудита поставок рыбопродукции Партнерство устойчивого рыболовства (Sustainable Fisheries Partnership, SFP). SFP экологический консультант McDonald’s и Wall-Mart.
Также в Бостоне состоялась встреча президента Ассоциации добытчиков минтая Германа Зверева с руководителями крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий Европы и США, входящих в Альянс по устойчивому промыслу минтая (Russian Pollock Sustainability Alliance), президентом Gorton’s Джадсоном РАЙСОМ, корпоративным директором по устойчивым промыслам HighLinerFoods Биллом ДИМЕНТО и директором по продажам и маркетингу Royal Greenland Бруно ОЛЕСЕНОМ. 24 апреля 2013 года члены Альянса по устойчивому промыслу минтая единогласно выступили в поддержку Ассоциации добытчиков минтая.
В июне - сентябре 2013 года по указанию третейского судьи Морского попечительского совета сертификационная компания Intertek Moody Marine представила дополнительные обоснования по спорным пунктам итогового отчета, а также привела в соответствие с процедурой MSC порядок включения в итоговый сертификационный отчет информации о влиянии снюрреводного промысла на состояние популяции минтая в Охотском море. Рассмотрев внесенные сертификационной компанией уточнения и рецензию экспертов, независимый третейский судья вынес решение о том, что все выставленные в итоговом сертификационном отчете баллы обоснованы, а замечания - учтены.
Несмотря на мощную антироссийскую информационную кампанию организованную американской ассоциацией минтайщиков и подхваченную отдельными российскими (преимущественно приморским) СМИ, экологическая сертификация российского промысла успешно завершилась.
Как подчеркнул член совета Ассоциации добытчиков минтая, директор Дальневосточного филиала ООО «Русское море - Добыча» Петр САВЧУК в ходе Общего собрания АДМ 16 мая 2014 года, «Ассоциация добытчиков минтая выполнила беспрецедентный по сложности проект экологической сертификации промысла минтая по стандартам MSC. Я считаю, что мы должны выразить поддержку лично Герману Звереву за ту работу, которую он проделал».
С 24 сентября 2013 года траловый промысел минтая в Охотском море официально считается MSC сертифицированным. В сертификат промысла входит минтай, выловленный в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах Охотского моря.
ZRPRESS.RU, Владивосток.