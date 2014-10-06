Экологические старания российских добытчиков минтая отметили в международном рейтинге

В июне - сентябре 2013 года по указанию третейского судьи Морского попечительского совета сертификационная компания Intertek Moody Marine представила дополнительные обоснования по спорным пунктам итогового отчета, а также привела в соответствие с процедурой MSC порядок включения в итоговый сертификационный отчет информации о влиянии снюрреводного промысла на состояние популяции минтая в Охотском море. Рассмотрев внесенные сертификационной компанией уточнения и рецензию экспертов, независимый третейский судья вынес решение о том, что все выставленные в итоговом сертификационном отчете баллы обоснованы, а замечания - учтены.