Губернатор Приморья освободил от должности директора департамента здравоохранения

«Евгений Евгеньевич Махиня пришел на должность руководителя в не простой для системы здравоохранения период. Это время отмечено, как первые шаги по стабилизации отрасли. Работа дала ему колоссальный управленческий опыт, который, безусловно, будет применен в дальнейшем. Перед новым директором департамента уже сформулирован ряд задач. Прежде всего, ему необходимо достойно завершить проекты и программы этого года в отрасли и выстроить работу на перспективу», - сказал Павел Серебряков.