Неожиданных проверок бизнеса больше не будет

«Важно полноценно запустить работу единого электронного реестра проверок, чтобы четко знать: кто кого и когда проверяет», – говорит бизнес-омбудсмен Борис Титов. По новой системе, пока проверка не получит отдельный номер в реестре, ее нельзя будет проводить. Таким образом, в отличие от имеющегося сейчас плана проверок в реестр попадут все мероприятия контрольных органов – как плановые, так и внеплановые.