Штраф за перевозку детей без автокресел вырастет в сто раз

Статистика аварий при этом весьма удручающая. В 2012 году по сравнению с 2011-м рост общего числа аварий с участием детей и подростков составил 6,4 процента. На 8 процентов увеличилось количество раненых в ДТП несовершеннолетних. 71 из 119 погибших детей в момент ДТП был пассажиром. Поэтому было решено увеличить штраф за перевозку детей без ремней безопасности в такси (сегодня он всего 500 рублей). Есть, правда, одна проблема. Сегодня не существует детского кресла, которое бы подходило (при определенной трансформации) для младенца и ребенка в возрасте до12 лет. А некоторые дети к этому возрасту уже выше 150 сантиметров и вполне могут пристегиваться взрослыми ремнями безопасности.