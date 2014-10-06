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Штраф за перевозку детей без автокресел вырастет в сто раз

6 октября 2014, 15:39
А таксистов за это будут лишать прав на полтора года.

За перевозку детей без кресла таксистов будут не только штрафовать на 50 тысяч, но и лишать прав на полтора года. Завтра Госдума рассмотрит законопроект, повышающий их ответственность за такие нарушения, во втором чтении, пишет РГ.

Дети до возраста 12 лет в машине должны быть обязательно пристегнуты ремнями безопасности - это требование правил дорожного движения работает с 1 января 2007 года. Однако, отмечают авторы пояснительной записки к документу, "многие фрахтовщики за пять лет с момента вступления в силу этих требования ПДД так и не приобрели для своих такси детские удерживающие устройства".

Статистика аварий при этом весьма удручающая. В 2012 году по сравнению с 2011-м рост общего числа аварий с участием детей и подростков составил 6,4 процента. На 8 процентов увеличилось количество раненых в ДТП несовершеннолетних. 71 из 119 погибших детей в момент ДТП был пассажиром. Поэтому было решено увеличить штраф за перевозку детей без ремней безопасности в такси (сегодня он всего 500 рублей). Есть, правда, одна проблема. Сегодня не существует детского кресла, которое бы подходило (при определенной трансформации) для младенца и ребенка в возрасте до12 лет. А некоторые дети к этому возрасту уже выше 150 сантиметров и вполне могут пристегиваться взрослыми ремнями безопасности.

Но беспокоиться о том, что в городе не найдется такси, которое сможет перевести ребенка, не стоит, уверены эксперты, опрошенные "РГ". Потому что компания - владелец таксопарка может выбрать из нескольких предложенных законом вариантов детских кресел для разных возрастов три типа, закупить их и установить на свои машины. В результате нужное конкретному пассажиру кресло в такси всегда будет доступно. Статистика тоже говорит, что проблем найти машину с подходящим детским креслом не будет.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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