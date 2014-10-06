Услугой персонального финансового планирования Сбербанка воспользовались 1450 дальневосточников

За 8 месяцев 2014 года 1450 дальневосточников воспользовались услугой персонального финансового планирования в Сбербанке. Комплексное продуктовое решение ориентировано на достижение личных финансовых целей клиента.
«Персональное финансовое планирование – это новый подход к управлению личными финансами, – комментирует Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Достижение наших жизненных целей во многом зависит от того, как мы планируем личный бюджет и распределяем денежные средства. Наши сотрудники готовы подготовить специально для вас индивидуальное предложение с учетом ваших потребностей, финансовой ситуации и отношения к рискам. Это позволит превратить ваши мечты в финансовые цели и достичь их точно в срок».
Персональное финансовое планирование состоит из пяти этапов: 1) финансовая диагностика и определение целей; 2) определение риск-профиля; 3) формирование портфеля продуктов; 4) оптимизация стратегии; 5) следование составленному финансовому плану.
Среднее время составления индивидуального финансового плана – 25 минут. Услуга оказывается бесплатно в специальных зонах «Сбербанк Премьер» для клиентов с высоким уровнем дохода.
ZRPRESS.RU, Владивосток.