Услугой персонального финансового планирования Сбербанка воспользовались 1450 дальневосточников

«Персональное финансовое планирование – это новый подход к управлению личными финансами, – комментирует Евгений ТИТОВ, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». – Достижение наших жизненных целей во многом зависит от того, как мы планируем личный бюджет и распределяем денежные средства. Наши сотрудники готовы подготовить специально для вас индивидуальное предложение с учетом ваших потребностей, финансовой ситуации и отношения к рискам. Это позволит превратить ваши мечты в финансовые цели и достичь их точно в срок».