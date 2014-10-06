В России в начале зимы ожидается эпидемия гриппа

«Уже сейчас по России идёт вторая неделя подъёма сезонного заболевания респираторными инфекциями. Но вирус гриппа ещё не выделяется. В прошлом году эпидемия гриппа была уже после нового года. В этом году, если будет грипп, то это будет или декабрь, или период после новогодних каникул», - сказал он.