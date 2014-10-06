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В России в начале зимы ожидается эпидемия гриппа

6 октября 2014, 13:49
Не рекомендуется прививаться тем, у кого есть аллергия на куриный белок.
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В России

Эпидемия гриппа в РФ ожидается в декабре или в январе, рассказал «Русской службе новостей» старший научный сотрудник Научно-исследовательского института гриппа Министерства здравоохранения РФ Игорь Никаноров.

«Уже сейчас по России идёт вторая неделя подъёма сезонного заболевания респираторными инфекциями. Но вирус гриппа ещё не выделяется. В прошлом году эпидемия гриппа была уже после нового года. В этом году, если будет грипп, то это будет или декабрь, или период после новогодних каникул», - сказал он.

По словам сотрудника НИИ, сейчас самое время сделать прививку, это актуально до начала декабря. Не рекомендуется прививаться тем, у кого есть аллергия на куриный белок.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#В России#Общество
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