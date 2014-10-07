Дальневосточные банки борются за средства вкладчиков

С начала 2014 года в банковской системе произошло немало изменений, как позитивных, так и не очень.
Руководитель представительства Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в ДФО Алексей АРЮКОВ рассказал «Золотому Рогу» о том, каковы сегодня тенденции на дальневосточном рынке банковских вкладов, и прокомментировал изменения в федеральное законодательство, произошедшие в текущем году. - Какие результаты были достигнуты дальневосточными банками по итогам второго квартала? Какие изменения наблюдаются в третьем квартале года?
- Дальневосточный рынок банковских вкладов не сильно отличается от других регионов и в целом от рынка, сформировавшегося в РФ. Как показывает анализ рынка вкладов, во II квартале приток средств во вклады составил 2,4 млрд рублей (0,9%). Объем вкладов ежемесячно продолжает постепенно увеличиваться: за первые два месяца III квартала этого года рост составил 4,2 млрд рублей. На 1 сентября вклады в 21 банке, зарегистрированном на Дальнем Востоке, составляют 270 млрд рублей. Из них только около 9% занимают вклады в иностранной валюте, что говорит о том, что граждане предпочитают рублевые вклады.
Характерным моментом в III квартале является рост процентных ставок по депозитам. Средняя процентная ставка по рублевым вкладам в сумме до 700 тыс. рублей сроком не более 1 года составляет 8,9%, а максимальная по вкладам без ограничений по срокам и суммам - 11,5%. Можно сказать, что кредитные организации Дальнего Востока борются за средства вкладчиков, активно предлагая более высокие процентные ставки по вкладам, различные виды бонусов и предпочтительные условия для граждан более старшего возраста (например, выгодные условия по пенсионным вкладам). - Со 2 августа 2014 года увеличилась сумма возмещения крупным вкладчикам банков-банкротов до 1 млн рублей за счет дополнительной выплаты в размере 300 тыс. рублей до удовлетворения требований АСВ. Расскажите об этом изменении в законодательстве и особенностях его применения.
- Вкладчики помимо права на получение страхового возмещения в размере 700 тыс. рублей, в случае если сумма их вкладов превышает указанную сумму, получили право на приоритетное удовлетворение своих требований из конкурсной массы банка на сумму, не превышающую 300 тыс. рублей. При наличии у вкладчиков таких требований они будут погашаться в ходе конкурсного производства в составе первой очереди кредиторов перед Агентством по страхованию вкладов и другими вкладчиками с большими суммами требований.
Новый порядок приоритетного удовлетворения требований распространяется на вкладчиков тех разорившихся банков, в которых ликвидационные процедуры еще не завершились. Он будет касаться расчетов по той части требований, информация о начале удовлетворения которых будет опубликована после вступления изменений в силу.
Поправки к закону предусматривают и упрощение процедуры предъявления вкладчиками требований на сумму, превышающую полученное ими страховое возмещение. Эти изменения позволят устанавливать требования вкладчиков к ликвидируемой кредитной организации без предъявления подтверждающих документов, в том числе на основании единого заявления о выплате возмещения по вкладам и включении в реестр требований кредиторов остатка вкладов, превышающего сумму страхового возмещения, при наличии в банке актуальной и работоспособной электронной базы данных бухгалтерского учета. Закон также определяет, что новые виды банковских счетов (номинальные и залоговые счета, счета эскроу), предусмотренные положениями Гражданского кодекса РФ, вступившими в силу 1 июля 2014 года, не подпадают под действие системы страхования вкладов. - Расскажите о страховании индивидуальных предпринимателей. Насколько увеличилась нагрузка на АСВ в связи с этим?
- С начала 2014 года Агентство страхует средства индивидуальных предпринимателей (ИП). Объем средств ИП в дальневосточных банках составил 4,8 млрд рублей на конец II квартала. В относительном выражении это около 2% общей суммы вкладов. Поэтому при наступлении у банка страхового случая потенциальные расходы АСВ на возмещение вкладов ИП не создают существенной нагрузки для Фонда страхования вкладов. Правила возмещения по вкладам ИП такие же, как и для обычных вкладчиков. - За восемь месяцев текущего года Банк России отозвал лицензии более чем у сорока банков, и, судя по публикациям в центральной прессе, отзывы лицензий будут продолжаться. Соответственно, и выплаты возмещений по вкладам будут увеличиваться, что не может не сказаться на размере Фонда страхования вкладов. Особенно после выплат вкладчикам таких крупных банков как ОАО «АБ «ПУШКИНО» (г. Москва), у которого имелись структурные подразделения в Приморском крае, или «Мастер-Банк» (ОАО). Как Вы можете прокомментировать устойчивость системы страхования вкладов на сегодняшний день, хватит ли денег вкладчикам в случае отзыва лицензий у местных банков?
- Дальневосточные банки работают, активно привлекают вклады, и, как мы видим по показателям, объем вкладов ежемесячно увеличивается, за июль - на 2,6 млрд рублей, за август - на 1,6 млрд руб. На 1 сентября вклады в банках Дальнего Востока составляют 270 млрд рублей.
Независимо от размеров обязательств, то ли это крупный банк «Пушкино», то ли небольшой банк, как, например, «Навигатор», механизм выплат АСВ хорошо отлажен. В течение десяти лет никаких отклонений от стандартных процедур мы не допустили.
Фонд обязательного страхования вкладов имеет хороший запас прочности. В него поступают ежеквартальные отчисления банков, прибыль от инвестирования и поступления из конкурсной массы кредитных организаций. По нашим оценкам, средств Фонда будет достаточно для произведения необходимых выплат. В случае недостатка средств Фонда Агентство может получить в Банке России кредит, такое право закреплено за АСВ законом. Тем не менее, еще раз повторюсь, по нашим оценкам, нам, скорее всего, даже не придется прибегать к помощи ЦБ. - В соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» на Агентство возложены функции по осуществлению мер по предупреждению банкротства банков, являющихся участниками ССВ. Расскажите об этой функции АСВ.
- АСВ осуществляет функции финансового оздоровления, или санации, банков. Суть финансового оздоровления банка заключается в восстановлении его ликвидности и возобновлении прибыльной деятельности. Выбор механизма санации зависит от ситуации в банке на момент начала этих процедур и перспектив восстановления банком нормальной деятельности.
Наиболее предпочтительной формой санации является привлечение заинтересованных инвесторов, готовых вложить средства, необходимые для восстановления деятельности проблемного банка. Также Агентство может предоставлять финансовую помощь инвестору или проблемному банку на цели предупреждения его банкротства.
Другой вариант - частичная санация - применяется в том случае, если банк невозможно сохранить в связи с низким качеством активов и отсутствием инвесторов. В таком случае можно сохранить часть его бизнеса путем передачи части активов и обязательств банку-приобретателю, выбранному на конкурсной основе. Это позволяет предотвратить массовый отток средств клиентов банка, сохранить его филиальную сеть, избежать массового сокращения персонала банка и сэкономить средства Фонда обязательного страхования вкладов.
На сегодняшний день на территории Российской Федерации процедуры финансового оздоровления проходят в 10 кредитных учреждениях, в 14 банках завершены, в 4 банках проведена процедура передачи активов и обязательств. За весь период существования Агентства санация банков, зарегистрированных на территории округа, не проводилась, за исключением санации «Банка Москвы», имеющего филиал в Хабаровском крае. Во время санации этого банка его клиенты не почувствовали каких-либо ограничений и, можно сказать, не заметили санацию. Можно сказать, это и есть самый лучший критерий нашей работы.
Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
ZRPRESS.RU, Владивосток.