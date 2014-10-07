Дальневосточные банки борются за средства вкладчиков

- С начала 2014 года Агентство страхует средства индивидуальных предпринимателей (ИП). Объем средств ИП в дальневосточных банках составил 4,8 млрд рублей на конец II квартала. В относительном выражении это около 2% общей суммы вкладов. Поэтому при наступлении у банка страхового случая потенциальные расходы АСВ на возмещение вкладов ИП не создают существенной нагрузки для Фонда страхования вкладов. Правила возмещения по вкладам ИП такие же, как и для обычных вкладчиков. - За восемь месяцев текущего года Банк России отозвал лицензии более чем у сорока банков, и, судя по публикациям в центральной прессе, отзывы лицензий будут продолжаться. Соответственно, и выплаты возмещений по вкладам будут увеличиваться, что не может не сказаться на размере Фонда страхования вкладов. Особенно после выплат вкладчикам таких крупных банков как ОАО «АБ «ПУШКИНО» (г. Москва), у которого имелись структурные подразделения в Приморском крае, или «Мастер-Банк» (ОАО). Как Вы можете прокомментировать устойчивость системы страхования вкладов на сегодняшний день, хватит ли денег вкладчикам в случае отзыва лицензий у местных банков?