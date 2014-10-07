До Владивостока добралась мобильная экспозиция новейших ИТ-решений

Демонстрационный мобильный контейнерный Huawei Demo truck добрался до Дальнего Востока впервые за три года его работы. Стартовал автомобильный демо-трак из Санкт-Петербурга, затем перебрался в Москву, далее были Самара, Казань, Иркутск, Хабаровск и т.д.