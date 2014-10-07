Главу администрации Уссурийска определят восемь человек

Кроме того, 30 сентября принято решение о формировании конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации УГО. В нее войдут восемь человек - трое депутатов городской думы, включая ее председателя, начальник аппарата администрации УГО, а также четверо представителей, назначенных губернатором Приморья. После того, как комиссия проведет конкурс и предложит на утверждение думы кандидатуры на пост наемного главы администрации, депутаты решат этот кадровый вопрос. Контракт с сити-менеджером будет заключен на срок полномочий думы Уссурийска, то есть до сентября 2019 года.