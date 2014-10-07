Инвесторы в российские активы продолжат скупать наиболее подешевевшие акции на фоне ожиданий смягчения санкций. Тем не менее после вчерашнего бурного роста можно ожидать осторожности, и российский рынок может последовать за динамикой США, которые показали снижение в преддверии начала сезона корпоративных отчетов и публикации протокола Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Как всегда, низкие цены на нефть снова окажут давление на рисковые активы.