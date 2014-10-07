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Инвесторы в российские активы продолжат скупать наиболее подешевевшие акции

7 октября 2014, 18:39
Тем не менее аналитики считают, что стоит проявить осторожность
Сюжет
В России

Инвесторы в российские активы продолжат скупать наиболее подешевевшие акции на фоне ожиданий смягчения санкций. Тем не менее после вчерашнего бурного роста можно ожидать осторожности, и российский рынок может последовать за динамикой США, которые показали снижение в преддверии начала сезона корпоративных отчетов и публикации протокола Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Как всегда, низкие цены на нефть снова окажут давление на рисковые активы.

ЕС может смягчить санкции против России, если ситуации на Украине улучшится или ужесточит их в случае ухудшения, заявила вчера министр иностранных дел Италии Федерика Могерини (1 ноября она займет пост высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности).

Напомним, смягчение санкций будет зависеть от итогов встречи ЕС (23-24 октября), в ходе которой будет дана оценка действиям России по соблюдению условий перемирия.

Ситуация на рынке:

Снижение в США, смешанная динамика в Азии. Американские рынки вчера снизились (DJIA -0.10%, S&P 500 -0.16%, NASDAQ -0.47%); азиатские индексы сегодня утром демонстрируют смешанную динамику (Hang Seng +0.49%, Nikkei -0.19% – Shanghai сегодня закрыт). Фьючерсы на S&P торгуются в «минусе» (-0.02%). Фьючерсы на Brent снижаются с открытия – $92.63 за барр. По итогам дня: Цены на нефть (+0.85% до $92.2 за барр.), рубль укрепился к доллару США до39.83, РТС (+2.57%) и ММВБ-50 (+2.42%).

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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