"Исполнение желаний" владивостокцев обойдется в 154,3 млн рублей

В процессе обсуждения списка утвержденных наказов ряд депутатов от Компартии выразил неудовольствие по поводу того, что не все наказы из их списка были согласованы. Однако Игорь ЛАТЫШЕВ из «Единой России» и Константин ЦЫБУЛИН из «Справедливой России» призвали не политизировать вопрос и привели собственные примеры, когда у депутатов от думского большинства не было принято к исполнению ни одного наказа.