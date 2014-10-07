Китайцы в восторге от президентства Путина

Опыт взаимодействия России с Западом по грузинскому и украинскому вопросу Китай стремится применить в решении вопроса о разграничении территорий в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. При этом во время украинского кризиса КНР не примкнула к санкциям США и ЕС против России. Тем самым, как полагают некоторые эксперты, Пекин решил заручиться нейтралитетом Москвы при попытках КНР решить острые территориальные споры в Азии. Несмотря на то что существуют сферы, в которых между Россией и КНР может возникнуть серьезная конкуренция, на данном этапе обе стороны заинтересованы в том, чтобы демонстрировать друг другу достоинства своих моделей управления.