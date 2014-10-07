Копить или не копить? Практика простых решений

Например, с 1 сентября и до конца текущего года можно открыть выгодный сезонный накопительный счет «Высокий сезон» - по нему каждый месяц на остаток на счете будут начисляться проценты - до 6,5% годовых. Причем они тут же будут прибавляться к имеющейся на счете сумме, и если вы не будете трогать деньги еще месяц, то в следующий раз проценты начислятся на уже увеличенную в прошлом месяце сумму. Даже если вы планируете деньгами активно пользоваться, процент все равно будет начислен на остаток средств. Никаких штрафов за расходование средств с накопительного счета не существует. По мнению директора по розничному бизнесу ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка Андрея ОЛЕЙНИКА, «Высокий сезон» - это отличный инструмент для накоплений и сохранения сбережений: «Также он будет интересен клиентам, которые не любят держать большие остатки на карте, но хотят располагать доступными средствами, получая на них определенный доход».