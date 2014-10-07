Копить или не копить? Практика простых решений

Каждый из нас чувствует себя значительно увереннее, когда у него есть запас денег «на всякий случай». Но пара харизматичных соблазнов взять немного сейчас, купить фитнес-карту, поездку или даже авто, убивают правильный порыв накопить. Взять из заначки ни для кого не проблема, а вот положить обратно - почти всегда не получается.
Изменить ситуацию можно, оформив в банке вклад: простое решение, гарантированный доход, защита со стороны Системы страхования вкладов. Только одно неудобство: если деньги понадобятся раньше, чем закончится срок «хранения» сбережений, то придется поискать их в другом месте... Но есть ли выгодная альтернатива депозитам?
Да. В Альфа-Банке придумали, как заставить «работать» ваши деньги, которые находятся на обычном «текущем» счете - допустим, на зарплатном. Подключив одну из программ категории «Накопительный счет», вы можете быть уверены, что ежемесячно на остаток средств будет начислен тот или иной процент. Его размер зависит от конкретного накопительного счета.
Например, с 1 сентября и до конца текущего года можно открыть выгодный сезонный накопительный счет «Высокий сезон» - по нему каждый месяц на остаток на счете будут начисляться проценты - до 6,5% годовых. Причем они тут же будут прибавляться к имеющейся на счете сумме, и если вы не будете трогать деньги еще месяц, то в следующий раз проценты начислятся на уже увеличенную в прошлом месяце сумму. Даже если вы планируете деньгами активно пользоваться, процент все равно будет начислен на остаток средств. Никаких штрафов за расходование средств с накопительного счета не существует. По мнению директора по розничному бизнесу ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка Андрея ОЛЕЙНИКА, «Высокий сезон» - это отличный инструмент для накоплений и сохранения сбережений: «Также он будет интересен клиентам, которые не любят держать большие остатки на карте, но хотят располагать доступными средствами, получая на них определенный доход».
Открыть такой счет, как и остальные накопительные счета, проще всего через интернет-банк «Альфа-Клик» или же позвонив в телефонный центр «Альфа-Консультант». Также можно просто прийти в любое отделение банка и оформить заявку традиционным способом.
Есть в Альфа-Банке еще один специальный накопительный счет - это «Ценное время». Максимально заработать на нем можно при условии, что остаток в конце месяца не будет опускаться ниже 300 тыс. рублей. Максимальная доходность может достигать 8,5% годовых, и чем дольше вы используете этот счет, тем больше на нем зарабатываете, хотя деньгами можно спокойно пользоваться, снимать средства и пополнять счет любое количество раз.
Очень важный момент - все накопительные счета тоже застрахованы в Системе страхования вкладов, - а это значит, что при любых обстоятельствах суммы до 700 тыс. рублей (включая начисленные проценты) гарантированы государством. Генеральная лицензия Банка России №1326 от 5 марта 2012 г. На правах рекламы.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
ZRPRESS.RU, Владивосток.