Премию в 30 тысяч рублей получил победитель конкурса "Приморье - дружная семья: корейцы и русские"

Во время работы 17-й Дальневосточной книжной выставки-ярмарки «Печатный двор - 2014», где были представлены книжные новинки издательств Дальнего Востока и наших ближайших зарубежных соседей, состоялось важное событие, посвященное 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию. Этот знаковый юбилей широко отмечается в этом году на уровне правительства России.