Премию в 30 тысяч рублей получил победитель конкурса "Приморье - дружная семья: корейцы и русские"

Во время работы 17-й Дальневосточной книжной выставки-ярмарки «Печатный двор - 2014», где были представлены книжные новинки издательств Дальнего Востока и наших ближайших зарубежных соседей, состоялось важное событие, посвященное 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию. Этот знаковый юбилей широко отмечается в этом году на уровне правительства России.
На «Печатном дворе - 2014» прошла церемония подведения итогов и награждения победителей творческого конкурса «Приморье - дружная семья: корейцы и русские», посвященного этой исторической дате. Его организаторами выступили Ассоциация корейских организаций Приморского края под председательством Валентина ПАКА и газета «Утро Востока».
Среди авторов оказались люди разных национальностей, профессий, возраста, места жительства, но всех их объединило одно - интерес к истории страны, к исторической судьбе корейцев, живущих в России, которые являются сегодня неотъемлемой частью большой многонациональной российской семьи.
Звание лауреата и денежная премия в размере 30 тысяч рублей были присуждены Валентине ПАВПЕРТОВОЙ, учителю Пуциловской средней школы, создателю и бессменной заведующей кабинета истории села Пуциловка (Уссурийский городской округ). Дипломантами конкурса стали Вячеслав ШИПИЛОВ, журналист, есаул Славянского казачьего округа (поселок Славянка) и Елена ЮГАЙ, школьный библиотекарь (село Новоникольск, Уссурийский ГО). Каждый из них получил денежную премию в размере 20 тысяч рублей.
Дипломами были также отмечены еще пять участников конкурса: Вячеслав ОСТРОВСКИЙ, капитан 1 ранга в отставке (город Фокино), Ольга ИВАНОВА, журналист (село Черниговка), Юлия ЛИ, ученица 4-го класса школы «Дарина» (город Владивосток), Сергей ЕРЕМИН, руководитель исторической секции Русского клуба в Харбине (город Харбин), Наталья КУЗЬМИНА, журналист (Республика Саха (Якутия)).
К дипломам и денежным премиям прилагался также подарок от издательства «Валентин» - новые книги из историко-краеведческой серии «Земля Вольной Надежды».
Лучшие очерки участников конкурса «Приморье - дружная семья: корейцы и русские» будут опубликованы на страницах газеты «Утро Востока», которая в этом году отметила свое пятилетие.
Лариса РЕКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
ZRPRESS.RU, Владивосток.