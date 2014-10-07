Приморцы оценили госуслуги на "4 с плюсом"

Как это сработает - увидим. Но, если каждый чиновник, который сидит на приеме граждан, будет знать, что от его ответственности и расторопности зависит в том числе и его карьера, он 100 раз подумает, прежде чем закрыть кабинет и пойти обедать в неурочное время.