"РАО ЭС Востока" оценивает развитие электроэнергетики Дальнего Востока в 500-600 млрд рублей

Кроме того, компания активно работает с региональными властями для включения планов развития энергетики в регионах. «У нас задача до конца года по каждому региону то, что у нас есть в программе, положить на соглашения до 2025 года в рамках развития с тем расчетом, чтобы регионы предусматривали эти мероприятия в своих программах перспективного развития энергетики, мы - в своих инвестиционных программах»,- сказал глава «РАО ЭС Востока».