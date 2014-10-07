zr.media
ГлавноеВсе новости

"Роснефть" открыла новое месторождение в Карском море

7 октября 2014, 14:40
Успешно завершено бурение самой северной в мире арктической скважины "Университетская-1".
Сюжет
Недра

ОАО «НК «Роснефть» успешно завершило бурение самой северной в мире арктической скважины «Университетская-1», по итогам которого обнаружена нефть на лицензионном участке Восточно-Приновоземельском-1 в Карском море. Бурение было проведено в рекордные сроки – за полтора месяца, с абсолютным соблюдением всех технологических и экологических требований.

Глубина моря в точке бурения составляет 81 метр, глубина вертикальной скважины – 2113 метров. Скважина бурилась в условиях открытой воды – на 74 параллели, в 250 километрах от материковой части Российской Федерации.

По итогам поискового бурения получены образцы породы, пробурен пилотный ствол (диаметром 8,5 дюймов до глубины 600 метров), взят горизонтальный керн. Получен значительный объем принципиально новой геологической информации, после обработки которой можно будет окончательно оценить ресурсную базу открытого месторождения. В настоящее время проводится интерпретация геологических данных, разрабатывается модель освоения месторождения. Безопасность и безаварийность работ дальнейшего бурения обеспечены спуском 5-ти колонн.

На торжественной церемонии, посвященной завершению бурения, глава ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил: «Могу проинформировать вас об открытии первого нефтегазоконденсатного месторождения в новой Карской морской провинции. Получена первая нефть. Эта прекрасная легкая нефть даже по первичным результатам анализа сопоставима с сортом Siberian Light. Предварительная оценка ресурсной базы только по этой первой открытой нами ловушке 338 млрд кубометров газа и более 100 млн тонн нефти, а это лишь одна из структур на данном месторождении. Это уникальный результат при первом поисковом бурении на шельфе на абсолютно новом месторождении. Это наша общая победа, в ее достижении участвовали наши друзья и партнеры из ExxonMobil, Nord Atlantic Drilling, специалисты Schlumberger, Halliburton, Weatherford, Baker, Trendsetter, FMC. И мы хотим назвать это месторождение «Победа».

Проведению работ по геологоразведке предшествовала серия детальных исследований окружающей среды: погоды, состояния льдов, их движения, особенностей животного мира. «Роснефть» на протяжении ряда лет проводит такие исследования в Карском море, море Лаптевых, в Чукотском море. Все данные учитываются для планирования разведки, для проектирования будущих платформ, для определения всей логистики обеспечения шельфовых проектов.

«Роснефть» уже организовала в Арктике десять научно-исследовательских экспедиций. В результате этой работы была полностью восстановлена система метеонаблюдений в Карском море. Особое внимание уделяется биологическим исследованиям, в том числе мониторингу ареала обитания морских млекопитающих и птиц.

Буровая платформа West Alpha перед началом работ в Карском море прошла глубокую модернизацию, в том числе для обеспечения экологической безопасности. Платформа оснащена двумя группами противовыбросовых превенторов и независимым подводным запорным устройством, которые при малейшем возникновении риска могут запечатать скважину. На точке бурения буровая установка удерживается с помощью 8-якорной системы позиционирования. Это обеспечивает повышенную устойчивость платформы. Большая часть платформы находится вне зоны волн, которые не могут помешать ее работе. Установка способна бурить на глубину до 7 км.

Дось "Золотого Рога" Площадь структуры «Университетская» - 1200 квадратных километров при высоте «ловушки» 550 м. Ресурсы этой структуры составляют 1,3 млрд тонн н.э. Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря обнаружено более 30 структур, а экспертная оценка ресурсной базы трех участков составляет 87 млрд баррелей, или 13 млрд тонн н.э. Карская морская нефтеносная провинция, по оценкам экспертов, по объему ресурсов превзойдет такие нефтегазоносные провинции, как Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады и сравнима, со всей текущей ресурсной базой Саудовской Аравии. Управление информационной политики ОАО «НК «Роснефть».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Акции Роснефти#Корпорация нефти и газа Грузии#Чаяндинское месторождение#Нераспределенный фонд нефть#ПАО «НК «Роснефть»#Добыча нефти в 2016#Как добывают нефть#Квоты на добычу нефти#Продажа нефти#Запасы нефти США#Долгинское месторождение#Нефть-актив#Добыча нефти США#Южно-Русское месторождение#Новопортовское месторождение#Сорт нефти#Газпром нефть шельф#Эталон нефть#Русское месторождение#Северо-Русское месторождение#Талаканское месторождение#Загрязненная нефть#Роснефть - Мурманскнефтепродукт#Поиск месторождений#Международная ассоциация транспортировщиков нефти#Экспорт нефти Китай#Потери нефти#Кошехабльское месторождение#Добыча нефти 2017#Прогноз цен на нефть#Малоуимское месторождение#Рынок нефти#Верхнекамское месторождение#Верхнечонское месторождение#Усть-Балыкское месторождение#Снижение добычи нефти#Экспорт нефти#Поставки нефти#Лодочное месторождение#Юзовское месторождение#Иранская нефть#Добыча нефти в США#Экспортная пошлина нефть#Месторождение на Аляске#История нефти#Акции Роснефть#Кондинское месторождение#Роснефть#Добыча нефти на шельше#СПГ в истощенных месторождениях#Аукцион на месторождение#Месторождение Филановского#Рынок перевозок нефти и нефтепродуктов#Салмановское месторождение#Нефть на оборудование#Запасы нефти#Добыча нефти#Роснефть-Сахалинморнефтегаз#Вонтерское месторождение#Месторождение Нептун#Роснефть Аэро#Газпром нефть салават#Министр нефти венесуэлы#Леляевское месторождение#Ново-Коптевское месторождение#Шанхайская биржа нефти и газа#Месторождения им. Требса и Титова#Лебединское месторождение#Добыча нефти в России#Сузунское месторождение#Экспорт нефти в Европу#Месторождение им. Шпильмана#Банк качества нефти#Скифское месторождение#Нефть#Омбинское месторождение#Бизнес#Сокращение добычи нефти#Цены на нефть прогноз#Ассоциация европейского бизнеса#Малый бизнес#Месторождение Победа#Цена на нефть#Нефть ВОВ#Роснефти#Паяхское месторождение#Разливы нефти#Разлив нефти#Ново-Федоровское месторождение#Зрелые месторождения#Пошлина на нефть#Нефть и Капитал#Мировой рынок нефти#Заполярное месторождение#Алинское месторождение#Месторождение им. Корчагина#Доходы нефть#Легкая нефть#Ашальчинское месторождение#Северо-Янгтинское месторождение#Нефть на войне#Газпром нефть аэро#Аналитика нефть#Добыча нефти России#Интеллектуальное месторождение#Оренбургское месторождение#Харасавэйское месторождение#РНК Роснефть#Хранилище нефти#Тазовское месторождение#Месторождение Афанасьева#Перевозка нефти#Российского университета нефти и газа имени И.М. Губкина#Вывоз нефти#Штокмановское месторождение#Приразломное месторождение#Переработка нефти#Сернистая нефть#США добыча нефти#Имилорское месторождение#Назымское месторождение#Мессояхинское месторождение#Штокманское месторождение#Оборудование добычи нефти#СССР добыча нефти#Нефть США#Обводненные месторождения#Звезды шоу-бизнеса#Месторождение Вала Шатского#Каменномысское месторождение#Министр нефти#Эргинское месторождение#НДД. экспортная пошлина на нефть#Астраханское месторождение#Цены на нефть#Аяшское месторождение#Добыча нефти РФ#Шельфовые месторождения#Технологии в области разведки и добычи нефти 2016#Месторождение Коноко#Ледовое месторождение#Харампурское месторождение#Малый и средний бизнес#Нефть и газ &ndash; 2016#Тундутовское месторождение#Месторождение им. Филановского#Северо-Венинское месторождение#Транзит российской нефти#Марка нефти#Китай импорт нефти#Медвежье месторождение#Интеллектуальное месторождение: инновационные технологии от скважины до магистральной трубы#Нефть газ#Роснефть. Essar#Качество нефти#Пайяхское месторождение#Эргинское нефтяное месторождение#Гыданское месторождение#Рогожниковское месторождение#Месторождение#Мировой спрос на нефть#Среднегодовая цена на нефть#Экспортная пошлина на нефть#Ярегское месторождение#Ванкор - Хальмерпаютинское месторождение#Иран добыча нефти#Падинское месторождение#Баркиндо. нефть рынок#Царичанское месторождение#Южно-Приобское месторождение#Разработка нефти#Транспортировка нефти#Инвестиции в нефть#Красноленинское месторождение#Самотлорское месторождение#Нефть и конденсат#Поставка нефти#Газпром нефти#Харьягинское нефтяное месторождение#Наульское месторождение#Разработка бизнес-плана фирмы#Северо-Варьеганское месторождение#Приатизация Роснефти#Восточный участк Оренбургского месторождения#Нефть Грузия#Салымская группа месторождений#Шапшинская группа месторождений#Прогноз нефть#Транзит нефти#Центральное месторождение#Новые месторождения#Хищения нефти#Сланцевая нефть#Южно-Киринское нефтегазовое месторождение#ЮКОЛА-нефть#Нефтяное месторождение#Верхне-Шапшинское месторождение#Ковыткинское месторождение#Ямбургское месторождение#Харьягинское месторождение#Приватизация Роснефть#Коэффициент извлечения нефти#Малые нефтяные месторождения#Мессояхское месторождение#Бованенковское месторождение#Импорт нефти#Шумовское месторождение#Ванкорское месторождение#Трудная нефть#Дулисьминское месторождение#Добыча нефти в океане#Министр нефти Саудовской Аравии#Утечка нефти#Сверхвязкая нефть#Месторождение песка#Месторождения 2017#Сланцевые месторождения#Проходка нефть и газ#Газпром нефть#Высокосернистая нефть#Анастасиевско-Троицкое месторождение#Добыча нефти и газового конденсата#Долгинское нефтяное месторождение#Нефтяные месторождения#Месторождение Бадра#Мировой рынок нефти спрос на нефть#Западно-Астраханское газоконденсатное месторождение#Восточно-Тазовское месторождение#Каюм Нефть#Месторождение Мыдар#Бизнес-центр "Рябина"#СССР нефть#Трудноизвлекаемая нефть#Юрубчено-Тохомское месторождение#Месторождение Кара#Месторождение им. Требса#Нефть зависимость#Северо-Талаканское месторождение#Экспорт нефти Россия#Месторождение Чайво#Южно-Киринское месторождение#Новосамарское месторождение#Южно-Хыльчуюское месторождение#Похоронный бизнес#Креативный бизнес#Нефть в обмен на товары#Избыток нефти#РН-Северная нефть#Розлив нефти#Уренгойское месторождение#Хищение нефти#Добыча газа Роснефть#Электростанция сырая нефть#Анастасьинское месторождение#Роснефть. Газпром#Северо-Хохряковское месторождение#Каспийские месторождения#Окуневское месторождение#Месторождения#Бакинская нефть#Субботинское месторождение#Новопортовское месторождение в ЯНАО#Спрос на нефть#Вынгапуровское месторождение#Капзатраты нефть#Месторождение карабах#Медведица Нефть#Готовый бизнес#Приобское месторождение#Месторождение имени Филановского#Цены нефть#Европейский рыно нефти и газа#Ограничение добычи нефти#Приватизация Роснефти#Недра#В России
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56