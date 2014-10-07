Русские и китайские журналисты ищут общий язык

Да и самих китайцев, похоже, приграничная торговля уже не устраивает. Во всяком случае, приграничный Хуньчунь для жителей Приморья и Приамурья давно уже позиционируется не с шоп-турами, а как город доступной и эффективной медицины или место для комфортной старости дальневосточников. Этот город слывет у российских туристов одним из самым доброжелательных и спокойных у наших границ. Тем более что здесь начинается путь на знаменитую гору Чанбайшань - место паломничества корейских туристов. Растет число «чистых» туристов и из Приморья, а также русских жителей, которые приобрели здесь квартиры или дома. По сравнению с Владивостоком их стоимость разнится в 5-6 раз. А природа и климат сродни среднему Приморью. Обилие овощей, фруктов и мясопродуктов по доступным ценам позволяет российским пенсионерам чувствовать себя здесь средним классом. Это подвигло партийный комитет Хуньчуня создать при правительстве города отдел содействия иностранным гражданам.