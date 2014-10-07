Суйфэньхэ хочет торговать с Приморьем по-крупному. И без долларов

Как лично убедился корреспондент «ЗР», сегодня рубль принимается практически во всех торговых точках и ресторанах Суйфэньхэ (хотя, например, в кафе популярной сети KFC оплатить заказ можно только в юанях. - Прим. автора), а во многих из них на ценнике можно увидеть сразу две стоимости товара - в юанях и в рублях. Однако бывают и нюансы. Так, в мелких лавочках типа «2 юаня» для удобства расчетов один юань уже эквивалентен 7,5 руб. при официальном курсе 1 к 6,3-6,5. Да и в целом продавцы округляют сумму покупки в рублях в сторону увеличения. Но при этом и сдачу лавочники дают в рублях, тогда как в четырехэтажном супермаркете неподалеку от гостиницы «Сюй Шэнь» вы в любом случае получите сдачу в китайской валюте.