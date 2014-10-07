Суйфэньхэ хочет торговать с Приморьем по-крупному. И без долларов

Приграничный китайский город Суйфэньхэ, ранее известный приморцам как место неуемного шопинга, в уже ближайшие годы станет крупным индустриальным центром и транспортным узлом. Фактически речь идет о том, чтобы сырье из России перерабатывалось вблизи от границы, а конечная продукция максимально быстро и удобно уходила на экспорт - для этого уже предпринят целый ряд мер.
Тем не менее русские туристы в Суйфэньхэ пока останутся важным экономическим фактором: срок завершения строительства пункта пропуска на территории РФ, через который пошли бы местные и транзитные грузы, до сих пор не определен. Рубль в Суньке: популярно и удобно
Как известно, в конце 2013 года правительство КНР учредило в Суйфэньхэ первую в стране экспериментальную зону, где разрешено свободное использование российского рубля в качестве платежного средства. Хождение иностранной валюты на равных с китайским юанем условиях в определенном районе Китая было разрешено впервые за 65 лет со времени образования КНР.
Как лично убедился корреспондент «ЗР», сегодня рубль принимается практически во всех торговых точках и ресторанах Суйфэньхэ (хотя, например, в кафе популярной сети KFC оплатить заказ можно только в юанях. - Прим. автора), а во многих из них на ценнике можно увидеть сразу две стоимости товара - в юанях и в рублях. Однако бывают и нюансы. Так, в мелких лавочках типа «2 юаня» для удобства расчетов один юань уже эквивалентен 7,5 руб. при официальном курсе 1 к 6,3-6,5. Да и в целом продавцы округляют сумму покупки в рублях в сторону увеличения. Но при этом и сдачу лавочники дают в рублях, тогда как в четырехэтажном супермаркете неподалеку от гостиницы «Сюй Шэнь» вы в любом случае получите сдачу в китайской валюте.
В целом же российский рубль завоевывает все большую популярность в качестве платежного средства. Тем не менее в культовом для приморских туристов ресторане «Максим», по словам его шеф-повара Ли Ду АНА, в рублях осуществляется уже 85 проц. расчетов (хотя цены в меню по-прежнему указаны только в юанях). А вот в открытой два года назад «Народной больнице Суйфэньхэ» русские клиенты, напротив, предпочитают рассчитываться юанями - выгоднее обменять валюту в городе, чем платить в рублях по установленному клиникой курсу.
По словам первого секретаря горкома КПК Суйфэньхэ Чжао ЛЯНЬЦЗЮНЯ, за время свободного хождения рубля в городе объем расчетов в российской валюте достиг $370 млн (что сопоставимо с годовым бюджетом Владивостока. - Прим. автора), а некоторые китайские компании уже стали использовать рубль в расчетах с партнерами из РФ. Но в общем объеме внешней торговли Суйфэньхэ, который по итогам 2014 года может достичь $9 млрд, доля этих расчетов пока что невелика.
- Мы хотим, чтобы свободное хождение рубля в нашем городе расширялось. Это редкое явление для мира, когда одно государство разрешает у себя свободное хождение валюты другого, - добавил Чжао Ляньцзюнь. - В свою очередь, китайские компании и туристы тоже хотели бы, чтобы китайские юани использовались при расчетах в России. Уровень сотрудничества между Китаем и Россией позволяет нам рассчитываться в юанях и в рублях.
По словам руководителя приграничного города, двусторонняя торговля уже ощутила на себе влияние курсовых колебаний из-за санкций Запада против России. Значительное падение курса рубля ко всем мировым валютам привело к росту стоимости товаров, которые китайцы экспортируют в Россию. Отразилась девальвация рубля и на «помогаечном» бизнесе.
- Мы столкнулись с ситуацией, когда количество русских туристов в Суйфэньхэ растет, но покупателей товаров среди них становится меньше. Правда, статистики по этому поводу у нас пока нет, - признался Чжао Ляньцзюнь.
Интересно, что власти китайского города не исключают возможности распространения безвизового режима и на индивидуальные поездки, а также расширения административных границ Суйфэньхэ, что позволило бы привлечь в город еще больше туристов из России. Однако для решения этих вопросов необходимо согласие правительства КНР. Для тех же, у кого есть виза, путь из Суйфэньхэ вглубь Китая стал проще: недавно построена новая автомобильная трасса на Муданьцзян, а к 2017 году планируется соединить Суйфэньхэ и Харбин скоростным железнодорожным сообщением.
Досье "Золотого Рога" На сегодняшний день население Суйфэньхэ составляет около 200 тыс. человек, из которых порядка 40 тыс. понимают русский язык. Город является важным пунктом российско-китайской торговли: в 2013 году объем перевозимого через границу груза достиг 9,6 млн тонн. Объем внешней торговли города возрос до $8,34 млрд, что составляет десятую часть всего товарооборота между КНР и РФ. В 2015 году прогнозируется его увеличение до $10 млрд. Куйте деньги не отходя от границы
Тем не менее русские туристы и челночная торговля больше не являются основной экономики Суйфэньхэ. Понимая это, власти города делают ставку на развитие собственного производства, причем на условиях, которые пока лишь предлагаются для территорий опережающего развития (ТОРов) на Дальнем Востоке России. В настоящее время полностью завершено строительство инфраструктуры Зоны приграничного экономического сотрудничества, куда планируется привлечь около 200 предприятий. Зона должна объединить в себе преимущества международной торговли и технических инноваций, для чего предполагается построить пять производственных цепочек: «Лесопромышленность», «Международная электронная торговля», «Китайско-русская современная логистика», «Текстильная промышленность», «Обработка российской органической пищи».
По соседству с Зоной приграничного сотрудничества располагается комплексная беспошлинная зона (КБЗ), в которой все экспортно-импортные товары будут освобождены от лицензирования и квотирования. Объем товарооборота в КБЗ уже достиг $1,46 млрд, а объем перевозимого груза - 2,76 млн тонн. В перспективе КБЗ может стать крупнейшим экспортоориентированным индустриальным парком на российско-китайской границе.
- Эпоха высоких прибылей прошла, и сотрудничество между Россией и Китаем идет в обычном, взаимовыгодном режиме, - подчеркнул первый секретарь горкома КПК Чжао Ляньцзюнь в ходе недавней встречи с российскими журналистами. Чиновник выразил уверенность и в том, что эпоха, когда Китай ассоциировался с экспортом низкокачественных товаров в РФ, а Россия продавала в Поднебесную исключительно сырье, также не вернется.
- Российский рынок теперь заполнен не только китайскими товарами. За деньги россиян идет большая конкуренция между многими странами, - подчеркнул руководитель Суйфэньхэ.
Определенные шаги для упрощения товарооборота уже предприняты: обеспечено взаимное признание сертификатов таможенного контроля. С марта 2014 года в Суйфэньхэ действует центр сертификации экспортно-импортных товаров, открыт центр юридической поддержки для предпринимателей, работающих с Россией. Добавим, что китайский город осуществляет инвестиции в 178 проектов на территории РФ, в том числе - в строительство жилья в Находке и Уссурийске.
Везти товары в Россию и обратно китайские компании смогут через строящийся пограничный переход площадью 397 тыс. кв. м, который увеличит пропускную способность «ворот в Россию» в 10 раз, до 6 млн человек и 5,5 млн тонн груза в год. 22 полосы пропуска позволят ежедневно пропускать до 1,5 тыс. автомобилей в обоих направлениях. Завершить «коробку» нового пункта пропуска строители обещают уже в текущем году. Правда, для того, чтобы китайский МАП заработал на полную мощность, необходимо завершить многострадальную стройку аналогичного пункта на российской территории.
Александр САЛКОВ.
P.S. За помощь в организации поездки и подготовке материала редакция «ЗР» благодарит Дальневосточный филиал фонда «Русский мир» и его директора А.Н.ЗУБРИЦКОГО.