"Трансаэро" пока не планирует поднимать тарифы

"Об этом свидетельствует расширение маршрутной сети по классу Дисконт и сохранение авиакомпанией продаж перевозок по субсидированным ценам в зимний сезон при отсутствии субсидирования в рамках государственной программы. В адекватности цен "Трансаэро" рыночной ситуации можно будет убедиться и на примере зимнего сезона 2014-2015 годов", - отмечается в заявлении.