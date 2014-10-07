В многоэтажках Владивостока устанавливают новые лифты

Сейчас работы по замене лифтов ведутся на Тобольской, 27, Ивановской, 7, 2-й Промышленной, 2. Как сообщили «ЗР» в управлении содержания жилфонда администрации Владивостока, работа по замене лифтов ведется ежегодно, так как часть лифтового оборудования отрабатывает положенный срок - 25 лет - и требует плановой замены. Однако серьезным достижением является именно то, что во Владивостоке в разы сократилось количество длительно стоящих лифтов - тех, которые не работали много лет подряд.