В многоэтажках Владивостока устанавливают новые лифты

В жилых домах приморской столицы ведутся работы по капитальному ремонту лифтовых шахт, замене кабин и подъемного оборудования. До конца текущего года в многоэтажках Владивостока будут установлены 63 новых лифта.
Установка лифтов ведется на основе совместного финансирования администрации города и жителей домов. При этом жильцам необходимо оплатить лишь 20% работ, остальные 80% затрат берет на себя городской бюджет.
Сейчас работы по замене лифтов ведутся на Тобольской, 27, Ивановской, 7, 2-й Промышленной, 2. Как сообщили «ЗР» в управлении содержания жилфонда администрации Владивостока, работа по замене лифтов ведется ежегодно, так как часть лифтового оборудования отрабатывает положенный срок - 25 лет - и требует плановой замены. Однако серьезным достижением является именно то, что во Владивостоке в разы сократилось количество длительно стоящих лифтов - тех, которые не работали много лет подряд.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
ZRPRESS.RU, Владивосток.