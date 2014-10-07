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В многоэтажках Владивостока устанавливают новые лифты

7 октября 2014, 14:26
В жилых домах приморской столицы ведутся работы по капитальному ремонту лифтовых шахт, замене кабин и подъемного оборудования.
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ЖКХ

В жилых домах приморской столицы ведутся работы по капитальному ремонту лифтовых шахт, замене кабин и подъемного оборудования. До конца текущего года в многоэтажках Владивостока будут установлены 63 новых лифта.

Установка лифтов ведется на основе совместного финансирования администрации города и жителей домов. При этом жильцам необходимо оплатить лишь 20% работ, остальные 80% затрат берет на себя городской бюджет.

Сейчас работы по замене лифтов ведутся на Тобольской, 27, Ивановской, 7, 2-й Промышленной, 2. Как сообщили «ЗР» в управлении содержания жилфонда администрации Владивостока, работа по замене лифтов ведется ежегодно, так как часть лифтового оборудования отрабатывает положенный срок - 25 лет - и требует плановой замены. Однако серьезным достижением является именно то, что во Владивостоке в разы сократилось количество длительно стоящих лифтов - тех, которые не работали много лет подряд.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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