В России темпы роста розничного кредитования сократились почти вдвое

Темпы роста розничного кредитования в России в этом году сократились почти в два раза. По итогам 2014 года портфель необеспеченных потребительских кредитов не превысит 7,7 трлн рублей, увеличившись на 17% против роста на 31% в 2013 году. Такую оценку приводят аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре «Рынок потребительского кредитования в первом полугодии 2014 года: обошлись без пузыря». Рынок розничного кредитования в Приморском крае следует за общероссийской тенденцией.
Говорить об отсутствии спроса на потребительские кредиты банкиры не спешат - все-таки «быстрые» деньги населению нужны будут всегда. Вместе с тем замедление темпов роста по розничным кредитам налицо, и причин тому несколько. Среди основных факторов, влияющих на замедление рынка потребительского кредитования, директор по розничному бизнесу ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка Андрей ОЛЕЙНИК отметил обязательную идентификацию клиентов при приеме платежей с 16 мая 2014 года, вступление в силу 353-ФЗ в части новых печатных форм с 1 июля 2014 года.
«Таким образом, в десятки раз увеличилось количество документов для подписания клиентом. Кроме того, замедлению темпов роста розничного кредитования способствует ограничение процентной ставки по кредитам с 1 января 2015 года и, наконец, повышение требований к резервированию, т.е. увеличение использования капитала», - рассказал Андрей Олейник.
При этом кредиты, выдаваемые в магазинах, не теряют своей популярности, так как они предельно прозрачны и удобны клиентам, а также не требуют специального образования для их понимания, добавил Андрей Олейник. К каждому кредиту клиент получает ежемесячный график погашения, кредит выдается по паспорту без второго документа, есть широкая сеть погашения кредитов. Срок потребительского кредита, выданного в магазине, по статистике, составляет не более года.
Как отметила пресс-секретарь ВТБ24 в ДФО Олеся КОСЦИНСКАЯ, кредиты наличными в 2013-м демонстрировали неплохой рост, их объем возрос на четверть. Но в текущем году этот рынок развивается медленнее, и, скорее всего, показатели роста по рынку не превысят 11-12%. Безусловно, на это влияет и инфляция, и снизившиеся темпы роста реальных доходов населения в этом году, и общий уровень кредитной нагрузки, резюмировала Олеся Косцинская.
В Примсоцбанке объем выданных в этом году кредитов по сравнению с прошлым годом сократился всего на 5%. В качестве основной причины такого сокращения сотрудники банка называют более тщательную оценку потенциальных заемщиков.
«Тем клиентам, которые на момент обращения в банк имеют пять и более кредитов, сегодня очень проблематично получить следующий шестой и далее кредит, - подчеркнула начальник управления розничного бизнеса Примсоцбанка Оксана БЕСПАЛОВА. - Сотрудничество банков с бюро кредитных историй позволяет кредитной организации получать полную информацию о кредитной истории заемщика. В то же время клиенты с доходом выше среднего «закредитованы» существенно меньше, чем остальное население, хотя потребность в деньгах у них есть - это, как правило, инвестиционные проекты, покупка недвижимости. Поэтому растет спрос на кредиты 500 тыс. рублей и более».
Внимательное отношение к заемщикам, особенно по необеспеченным займам, - еще один тренд текущего года. Это связано с высокой долей необеспеченных кредитов и ростом просроченной задолженности по ним в банковской системе. Банки начали более качественно и ответственно подходить к отбору заемщиков, смещаясь в сторону кредитования клиентов с понятными и прозрачными доходами. Справедливости ради стоит отметить, что и сами заемщики стали обдуманно относиться к своей долговой нагрузке.
«Большинство клиентов ВТБ24 - сотрудники зарплатных и аккредитованных корпоративных организаций. Это люди с понятными банку доходами, риски по ним значительно ниже, чем по другим категориям клиентов. По показателю закредитованности особенно отличились некоторые субъекты Дальнего Востока, так что эксперт назвал наш округ наиболее закредитованным в стране. В целом по России уровень закредитованности населения по итогам прошлого года составил 38%, в Амурской области - 32%, в Хабаровском крае - 92%. Приморский край не вошел в этот рейтинг», - рассказала Олеся Косцинская.
По мнению экспертов ВТБ24, проблема закредитованности актуальна именно для Дальнего Востока, так как некоторые регионы Сибири и Дальнего Востока опережают тенденции развития российского банковского сектора в целом. Возможно, это потому что здесь живет наиболее активное население, здесь выше склонность к риску и люди нацелены использовать возможности «здесь и сейчас», предполагают эксперты ВТБ24.
В Примсоцбанке отмечают, что по уровню просроченной кредитной задолженности банк находится на отметке ниже рыночной. «В первую очередь это связано с тем, что мы придерживаемся политики индивидуального подхода к каждому клиенту, осуществляем рефинансирование, реструктуризацию кредитов, - объяснила Оксана Беспалова. - Мы всегда готовы помочь, если заемщик оказался в сложной ситуации, но не скрывается, а открыт диалог и совместной работе над решением возникших вопросов».
Что касается процентных ставок по кредитам, то банки не исключают возможности дальнейшего роста процентных ставок «соответственно с экономической ситуацией». При этом отменять предновогодние акционные кредитные предложения банкиры не собираются.
Так, Андрей Олейник сообщил, что Альфа-Банк регулярно производит мониторинг своей продуктовой линейки на предмет соответствия макроэкономическим условиям. В ситуации роста стоимости привлекаемых ресурсов необходима корректировка ставок и пересмотр условий сотрудничества с партнерами банка, уже сейчас можно говорить, что ставки вырастут до уровня, разрешенного ЦБ РФ, отметил собеседник «ЗР».
Стоимость денег в экономике (а значит, и величина процентных ставок по привлечению и кредитам) зависит от наличия внешних заимствований, а также от размера ключевой ставки ЦБ. ЦБ несколько раз за год поднимал ключевую ставку. Это отразилось на процентных ставках, банки были вынуждены их поднять, объяснила Олеся Косцинская.
«Санкции касаются привлечения российскими банками финансовых средств за рубежом. ВТБ24 не зависит от внешних заимствований. Мы привлекаем средства на российском рынке. Бизнес-модель ВТБ24 определяется самостоятельным фондированием и универсальностью продуктовой линейки. Следует отметить, что в текущей экономической ситуации банк ВТБ24 не повышал ставки по потребительским кредитам», - говорит пресс-секретарь ВТБ24 в ДФО.
Как рассказал Андрей Олейник, в 2015 году банки продолжат снижать издержки, закрывая неэффективные отделения, сокращая высокорисковые части портфеля и согласовывая новые условия с партнерами. Качество портфеля сохранится на достаточно низком уровне и останется серьезной проблемой для большинства розничных банков.
Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
ZRPRESS.RU, Владивосток.