В России темпы роста розничного кредитования сократились почти вдвое

«Тем клиентам, которые на момент обращения в банк имеют пять и более кредитов, сегодня очень проблематично получить следующий шестой и далее кредит, - подчеркнула начальник управления розничного бизнеса Примсоцбанка Оксана БЕСПАЛОВА. - Сотрудничество банков с бюро кредитных историй позволяет кредитной организации получать полную информацию о кредитной истории заемщика. В то же время клиенты с доходом выше среднего «закредитованы» существенно меньше, чем остальное население, хотя потребность в деньгах у них есть - это, как правило, инвестиционные проекты, покупка недвижимости. Поэтому растет спрос на кредиты 500 тыс. рублей и более».