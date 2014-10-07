В законопроекте о ТОРах пока не учтены ключевые для дальневосточных регионов моменты

Кроме того, Александр Костенко предложил предусмотреть возможность передачи функций по развитию ТОРов региональным управляющим компаниям, а также предусмотреть деньги на создание инженерной инфраструктуры ТОРов уже в бюджете РФ на 2015 год - это позволит ускорить сроки подготовки таких территорий как минимум на год. Чиновник добавил, что указанные предложения и ряд других инициатив уже направлены в Минвостокразвития, но попросил содействия в этих принципиальных вопросах и у федеральных депутатов. В свою очередь, Николай Харитонов рассказал о том, что накануне обсуждения закона о ТОРах в Госдуме глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА проводит консультации со всеми парламентскими фракциями.