В законопроекте о ТОРах пока не учтены ключевые для дальневосточных регионов моменты

Власти Приморья хотели бы распространить законодательную базу саммита АТЭС на территории опережающего развития (ТОРы), создание которых планируется в ближайшие годы. С таким предложением к депутатам Госдумы на минувшей неделе обратился первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО в ходе круглого стола «Формирование благоприятного инвестиционного климата на Дальнем Востоке».
По мнению замглавы региона, практика саммита АТЭС доказала жизнеспособность особого правового режима, который позволил в кратчайшие сроки реализовать масштабный проект. Однако на данном этапе аналогичные позиции из законопроекта о ТОРах, который Госдума рассмотрит в ходе осенней сессии, исключены.
Делегация комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока во главе с председателем Николаем ХАРИТОНОВЫМ во Владивостоке продолжила серию круглых столов, посвященных развитию восточной окраины страны. Обсудить текущую ситуацию федеральные депутаты решили со своими приморскими коллегами, а также представителями госструктур и бизнес-сообщества. По мнению депутата, такая форма обсуждения способствует выработке наиболее точных и прагматичных решений. Также Харитонов отметил, что круглый стол во Владивостоке проходит спустя неделю после ХIII Международного инвестиционного форума в Сочи, где немало говорилось о развитии ДФО и Байкальского региона.
- Большинство дальневосточных регионов обращает внимание на неравные стартовые условия в своем развитии и недостаточность собственных средств для развития инфраструктуры. Требуется помощь государства и всестороннее задействование институтов развития, в том числе - для завершения строительства недофинансированных объектов, - сказал Николай Харитонов.
Депутат Госдумы признал, что ряд так называемых «институтов развития» фактически бездействуют на протяжении многих лет, сделав акцент на необходимости принятия законов для эффективной работы Фонда по развитию Дальнего Востока. Наконец, Харитонов обозначил проблему оттока населения и недостатка квалифицированной рабочей силы в ДФО, особенно на северных территориях.
- Мы хорошо понимаем, что времена, когда жилищная и транспортная инфраструктура Дальнего Востока и Крайнего Севера создавалась исключительно за счет капитальных вложений, прошли. Для того, чтобы закрепить сильно сократившееся население, необходимо создавать достойные условия для жизни, работы и учебы, - высказал мнение председатель ЗС ПК Виктор ГОРЧАКОВ.
В своем докладе спикер ЗС ПК, пользуясь присутствием депутатов Госдумы и представителей ДВЖД, обратил внимание на проблему эффективной работы Транссиба.
- Реализация целой группы инвестпроектов в Приморье предполагает интенсивную работу Транссибирской магистрали. По существующим на сегодня оценкам, это вряд ли возможно реализовать, - отметил Виктор Горчаков. - В РЖД идут споры о том, куда вкладывать деньги в первую очередь – в БАМ или в Транссиб. Не хочу, чтобы здесь возникла конфликтная ситуация, но на территории Приморья предполагается строительство по меньшей мере двух портовых терминалов, и становится ясно, что железная дорога вряд ли справится с новыми грузовыми потоками.
Первый вице-губернатор Александр Костенко предложил более широко взглянуть на вопросы, связанные с формированием территорий опережающего развития. По словам Костенко, крайне важно, чтобы закон о ТОРах вступил в действие еще до Нового года, поскольку условия для развития предпринимательства на этих территориях необходимо создать как можно скорее. Чиновник напомнил, что Минвостокразвития одобрило перечень из пяти территорий опережающего развития в Приморье – это площадка ВНХК под Находкой, промышленный парк на юге Надеждинского района, Большой порт Зарубино, агропарк в Михайловском районе, а также научно-внедренческая зона на острове Русском. По существующим оценкам, при реализации этих проектов вес «новой экономики» Приморья в структуре ВРП составит 50,8%.
- Эти проекты позволят привлекать в экономику Приморья 300-400 млрд руб. инвестиций ежегодно. Без этого край будет несколько снижать темпы своего развития, - подчеркнул Александр Костенко.
Первый вице-губернатор озвучил предложения администрации Приморья по доработке закона о ТОРах, который Госдума планирует принять в ходе осенней сессии (президентом РФ Владимиром Путиным было отдано поручение ускорить внесение закона на рассмотрение Госдумы до 15 октября. - Прим. автора), отметив, что для эффективной работы территорий опережающего развития нужно, чтобы административные процедуры и налоговые режимы в них были более удобными, чем в соседних государствах.
- Хотелось бы, чтобы некоторые нормы ФЗ №93, принятого к саммиту АТЭС, были включены и в закон о ТОРах. Это касается регулирования градостроительной деятельности, проведения государственной экологической экспертизы, земельных и жилищных отношений, осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, - сказал Александр Костенко. – Практика саммита АТЭС подтвердила свою жизнеспособность, приблизив территорию к аналогичным проектам наших соседей. Но, к сожалению, пока из законопроекта о ТОРах эти позиции исключены.
Кроме того, Александр Костенко предложил предусмотреть возможность передачи функций по развитию ТОРов региональным управляющим компаниям, а также предусмотреть деньги на создание инженерной инфраструктуры ТОРов уже в бюджете РФ на 2015 год - это позволит ускорить сроки подготовки таких территорий как минимум на год. Чиновник добавил, что указанные предложения и ряд других инициатив уже направлены в Минвостокразвития, но попросил содействия в этих принципиальных вопросах и у федеральных депутатов. В свою очередь, Николай Харитонов рассказал о том, что накануне обсуждения закона о ТОРах в Госдуме глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА проводит консультации со всеми парламентскими фракциями.
- Думаю, что наши рекомендации станут определенным ориентиром для нашего продвижения вперед и послужат важным источником законодательных и иных инициатив по улучшению инвестклимата на Дальнем Востоке, - подвел итог дискуссии Николай Харитонов.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
ZRPRESS.RU, Владивосток.