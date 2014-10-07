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Во Владивостоке отметят лучшие молодежные проекты

7 октября 2014, 14:28
По итогам конкурсного отбора лауреатами премии станут 25 человек, которые получат денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей.
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В администрации Владивостока завершился прием документов от соискателей молодежной премии «Есть за что!». По итогам конкурсного отбора лауреатами премии станут 25 человек, которые получат денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей.

Молодежная премия Владивостока «Есть за что!» вручается ежегодно и проводится уже второй год подряд. Присуждается в восьми номинациях за вклад в развитие приморской столицы: от продвижения бренда города до развития предпринимательства, общественных связей и социальных коммуникаций.

«Премия присуждается молодым жителям Владивостока от 14 до 35 лет - за реализацию проектов на благо города, - отметила заместитель главы администрации Владивостока Наталья МАЛЬЦЕВА. - Это особенная премия, своего рода благодарность, признание и поддержка наших молодых сограждан, она позволяет отметить действительно яркую, талантливую, деятельную молодежь».

При этом большая часть представленных проектов - по-настоящему интересны, а порой и уникальны! Как сообщили «ЗР» в городском управлении по делам молодежи, в этом году на получение премии претендуют 58 человек. Конкурсному жюри предстоит назвать 25 самых достойных, реализовавших значимые для города проекты за последний год.

В составе конкурсного жюри - сотрудники администрации Владивостока и городской думы, научные работники, общественные лидеры и активисты организаций, профиль которых соответствует номинациям премии. Экспертам предстоит оценить вклад соискателей в развитие привлекательности городской территории, сохранение исторического наследия, инновации в области предпринимательства, экономического развития, образования и просвещения, развития общественных связей и журналистики, социальных коммуникаций и благотворительности, искусства и культуры, в области науки, градостроительства и архитектуры, в деле укрепления здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Торжественное вручение премии «Есть за что!» пройдет в декабре 2014 года, в ходе которого 25 лауреатов получат награды от мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА.

В 2013 году на звание лауреатов премии «Есть за что!» претендовали 78 соискателей, среди которых были молодые писатели, журналисты, ученые, городские лидеры и активисты общественных движений. Лауреатами премии стали Василий АВЧЕНКО, Даниил АНТРОПОВ, Сергей МУН, Елена БЕЛОВА, Анатолий ЯКИМЕНКО, Вячеслав ГНЕЗДИЛОВ, Денис ГОРБУНОВ и другие.

Один из лауреатов молодежной премии - ведущий инженер СКБ по подводной робототехнике Сергей Мун - шесть лет занимается подготовкой команд по подводной робототехнике и спортивному программированию. За это время команда из Владивостока дважды становилась чемпионом мира по подводной робототехнике.

В минувшем году возглавляемая Сергеем Муном студенческая команда ДВФУ приняла участие в научно-производственной экспедиции в восточный сектор Арктики на судне «Профессор Хлюстин».

«Перед нами стояла задача испытать нашего робота в экстремальных условиях - до этого он работал только в бассейне. В экспедиции робот должен был осматривать подводную часть корпуса судна, его винто-рулевую часть, а также брать пробы подводного грунта. И он отлично справился со своими задачами», - рассказал Сергей Мун.

Вячеславу ГНЕЗДИЛОВУ глава Владивостока вручил премию за проект городского уличного книжного шкафа, который был установлен в сквере Суханова в сентябре прошлого года. Идея проекта состоит в том, что каждый житель Владивостока может взять почитать любую понравившуюся книгу, а также поделиться своими книгами, оставив их в шкафу.

Среди лауреатов прошлого года и Денис ГОРБУНОВ, предложивший проект крытого скейтпарка «Заря». Скейтпарк был открыт в апреле 2013 года на территории дизайн-фабрики «Заря», а двумя месяцами спустя здесь запустили первую дальневосточную скейт-ВМХ школу.

Молодежная премия «Есть за что!» в области искусства и культуры была вручена дирижеру и художественному руководителю эстрадного оркестра МГУ им. Невельского - Анатолию ЯКИМЕНКО. Созданный благодаря его инициативе эстрадный оркестр за шесть лет своего существования приобрел внушительный авторитет и международное признание.

Хотелось бы отметить и проект «Анатомия творчества» Даниила АНТРОПОВА, ставшего лауреатом премии в области социальных коммуникаций и благотворительности. Даниил обучает детей-инвалидов работе на гончарном круге, росписи керамических изделий и лепке из глины. Но самое главное, по его словам, он дает им общение и тепло, которые просто необходимы людям всех возрастов, а тем более детям, которые в силу своих особенностей нечасто выходят из дома.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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