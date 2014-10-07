Во Владивостоке отметят лучшие молодежные проекты

Хотелось бы отметить и проект «Анатомия творчества» Даниила АНТРОПОВА, ставшего лауреатом премии в области социальных коммуникаций и благотворительности. Даниил обучает детей-инвалидов работе на гончарном круге, росписи керамических изделий и лепке из глины. Но самое главное, по его словам, он дает им общение и тепло, которые просто необходимы людям всех возрастов, а тем более детям, которые в силу своих особенностей нечасто выходят из дома.