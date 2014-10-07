Во Владивостоке таможня отметила лучших из лучших

В этом году на участие в Дальневосточном региональном этапе конкурса было подано почти 50 заявок в 8 номинациях. Согласно положению о конкурсе, победителями регионального конкурса признаются участники внешнеэкономической деятельности и организации, имеющие наилучшие показатели деятельности в соответствии с критериями, определенными для каждой номинации. Так, в номинациях «Лучший экспортер» и «Лучший импортер» учитываются объем внешнеторгового оборота, сумма перечисленных в федеральный бюджет таможенных платежей, отсутствие нарушений таможенного законодательства. Кроме участников внешнеэкономической деятельности в конкурсе приняли участие средства массовой информации, освещающие таможенную проблематику.