Во Владивостоке таможня отметила лучших из лучших

Во Владивостоке состоялось очередное заседание Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) под председательством начальника управления Сергея ПАШКО. Открылось заседание Консультативного совета торжественной церемонией награждения победителей Дальневосточного регионального конкурса «Таможенный Олимп - 2014».
Дальневосточный конкурс «Таможенный Олимп» проводится ежегодно в рамках федерального конкурса, организуемого Федеральной таможенной службой.
Главными задачами конкурса являются: стимулирование внешнеэкономической деятельности, внедрение передовых информационных технологий и стандартов в области таможенного дела, обеспечение прозрачности таможенных операций и соблюдение таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации. Кроме того, конкурс проводится с целью признания профессиональных заслуг в сфере внешней торговли и таможенного дела участников внешнеэкономической деятельности.
В этом году на участие в Дальневосточном региональном этапе конкурса было подано почти 50 заявок в 8 номинациях. Согласно положению о конкурсе, победителями регионального конкурса признаются участники внешнеэкономической деятельности и организации, имеющие наилучшие показатели деятельности в соответствии с критериями, определенными для каждой номинации. Так, в номинациях «Лучший экспортер» и «Лучший импортер» учитываются объем внешнеторгового оборота, сумма перечисленных в федеральный бюджет таможенных платежей, отсутствие нарушений таможенного законодательства. Кроме участников внешнеэкономической деятельности в конкурсе приняли участие средства массовой информации, освещающие таможенную проблематику.
Конкурсная комиссия Дальневосточного таможенного управления определила 21 лауреата, которым были вручены дипломы и памятные подарки с символикой Дальневосточного таможенного управления.
Лауреаты конкурса Дальневосточного региона примут участие в федеральном конкурсе «Таможенный Олимп», итоги которого будут подведены в Федеральной таможенной службе России накануне Дня таможенника (25 октября). Список победителей Дальневосточного регионального этапа конкурса «Таможенный Олимп - 2014» В номинации «Лучший экспортер»:
1. ООО «Торговый дом РФП» (Хабаровск);
2. ОАО «Горнорудная компания «Аир» (Приморский край, Красноармейский р-он, п. Восток);
3. ЗАО «Шелеховский комплексный леспромхоз» (Хабаровский край, Комсомольский район, п. Ягодный). В номинации «Лучший импортер»:
1. ООО «МСМР» («МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус») (Владивосток);
2. ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» (Чукотский автономный округ, Анадырь);
3. ООО «Амур Машинери энд Сервисес» (Хабаровск). В номинации «Лучший таможенно-логистический терминал»:
1. ООО «Восточные рубежи» - таможенно-логистический терминал Пограничный (Приморский край, п. Пограничный). В номинации «Лучший таможенный представитель»:
1. ООО «Евразия Кастомс Сервис» (Южно-Сахалинск);
2. ООО «РТЛ Брокер» (Владивосток). В номинации «Лучший таможенный перевозчик»:
1. ЗАО «Пассажирский порт Амурассо» (Благовещенск);
2. ООО «Феско - Интегрированный транспорт» (филиал во Владивостоке);
3. ЗАО «Межторгтранс» (Хабаровск). «Лучшее учреждение в области финансирования и страхования, оказывающее услуги в сфере таможенного дела»:
1. Приморское отделение № 8635 Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России» (Владивосток);
2. «Номос-региобанк» (Хабаровск);
3. ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота-М», филиал «Владивостокский» (Владивосток). В номинации «Лучший таможенный IT-интегратор»:
1. ООО «Декларант плюс» (Владивосток);
2. ЗАО «ТАМГА» (Ростов-на-Дону);
3. ООО «Внешсервис» (Благовещенск).
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
ZRPRESS.RU, Владивосток.