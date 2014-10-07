Все дело в банке

- В этом году мы предложили нашим клиентам, пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» и мобильного банка «Альфа-Мобайл», новую бесплатную услугу «Мои расходы». Этот сервис фиксирует расходы по карте и автоматически распределяет их по категориям. Сейчас таких категорий более 20, но каждый клиент может создать свою категорию расходов. Таким образом, вы в любой момент времени видите, куда и на что вы тратите деньги и при желании можете скорректировать свои траты. Сервис «Мои расходы» - это первый шаг к полноценному сервису управления личными финансами, и мы надеемся к концу года расширить его возможности новыми опциями. Кроме того, мы значительно увеличили банкоматную сеть, теперь у нас более 19 тыс. собственных и партнерских банкоматов по всей стране. В числе наших партнеров Промсвязьбанк, Уральский банк реконструкции и развития, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, МДМ Банк, Балтийский Банк и Росбанк. В Приморском крае снять наличные без комиссии можно в 244 банкоматах, 120 из которых находятся во Владивостоке. - Есть ли новости в направлении кредитных карт? Вы считаетесь одним из лидеров этого рынка - как вы собираетесь удерживать свои позиции?