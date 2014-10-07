Все дело в банке

Что такое надежный банк, как сэкономить на банковском обслуживании и зарплатном проекте, на что мы тратим деньги, как за ними проследить и заработать при этом билет в любую страну мира, «Золотому Рогу» рассказал Андрей ОЛЕЙНИК, директор по розничному бизнесу ОО «Дальневосточный» ОАО «Альфа-Банк».
- Действительно, в этом году нам удалось реализовать немало интересных проектов и для руководителей, и для сотрудников зарплатных компаний. В первую очередь это внедрение нового web-сервиса для управления зарплатным проектом. Мы назвали его «Альфа-Зарплата Онлайн», сокращенно АЗОН. Сервис позволяет вести проект с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, без установки специального программного обеспечения. Среди неоспоримых плюсов новой системы ее бесплатность для компании, совместимость с 1С, упрощенный документооборот, онлайн- контроль открытия счетов и начислений, который значительно снижает зависимость бухгалтерии от часов работы банка. - Согласитесь , что далеко не все одинаково быстро принимают новые технологии. Предоставляете ли вы клиентам возможность выбора?
- Да, разумеется. Но повторю, что, создавая АЗОН, мы думали об удобстве пользователей, и, думаю, нам удалось создать простой и интуитивно понятный интерфейс, так что освоить его не представляет труда. Параллельно мы сотрудничаем с компаниями-разработчиками профессиональных бухгалтерских систем, которые бесплатно предоставляют нашим зарплатным бухгалтерам программы для автоматического формирования зарплатных ведомостей по форме банка. К примеру, в сентябре мы запустили такой проект с компанией «1С-Рарус». Также мы готовы оказать нашим клиентам услугу распределения средств на карточные счета сотрудников, открытые не в Альфа-Банке. Словом, у нас есть решения практически на все случаи жизни. - Сейчас многие компании особенно активно ищут способы оптимизации расходов на банковское обслуживание, в том числе на зарплатный проект. В ответ некоторые банки объявляют акции с бесплатным зарплатным проектом при условии перевода к ним расчетно-кассового обслуживания. Чем Альфа-Банк может ответить конкурентам?
- В Альфа-Банке зарплатный проект без комиссии - это не акция, а постоянная опция в пакетах услуг РКО «Бизнес-Выбор», «Оптовик», «Все включено» и «Все включено Ультра». Эти пакеты учитывают потребности компаний в зависимости от их размера, географии деятельности, уровня финансовой активности, мобильности персонала и т.д. При выборе любого из этих пакетов услуг компания получает бесплатное зарплатное обслуживание, а ее сотрудники пользуются привилегиями зарплатных клиентов Альфа-Банка, вплоть до бесплатного снятия наличных в сторонних банкоматах в России и за рубежом. К слову об экономии, тарифная политика банка позволяет компании получить скидку до 25% на РКО, а программа привилегий «Клуб Клиентов» - сэкономить более 30 тыс. рублей в год на сопутствующих расходах: бухгалтерских услугах, канцелярии, мебели, связи и интернете и многих других. Пользоваться этими привилегиями может любая компания, открывшая у нас расчетный счет. - Хорошо, а чем вы можете быть полезны рядовым зарплатным клиентам?
- В этом году мы предложили нашим клиентам, пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» и мобильного банка «Альфа-Мобайл», новую бесплатную услугу «Мои расходы». Этот сервис фиксирует расходы по карте и автоматически распределяет их по категориям. Сейчас таких категорий более 20, но каждый клиент может создать свою категорию расходов. Таким образом, вы в любой момент времени видите, куда и на что вы тратите деньги и при желании можете скорректировать свои траты. Сервис «Мои расходы» - это первый шаг к полноценному сервису управления личными финансами, и мы надеемся к концу года расширить его возможности новыми опциями. Кроме того, мы значительно увеличили банкоматную сеть, теперь у нас более 19 тыс. собственных и партнерских банкоматов по всей стране. В числе наших партнеров Промсвязьбанк, Уральский банк реконструкции и развития, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, МДМ Банк, Балтийский Банк и Росбанк. В Приморском крае снять наличные без комиссии можно в 244 банкоматах, 120 из которых находятся во Владивостоке. - Есть ли новости в направлении кредитных карт? Вы считаетесь одним из лидеров этого рынка - как вы собираетесь удерживать свои позиции?
- В первую очередь мы постоянно поддерживаем интерес к традиционным карточным продуктам. К примеру, до конца года мы дарим первый год обслуживания тем, кто оформит золотую или платиновую кредитную карту с 60-дневным беспроцентным периодом кредитования. Здесь не лишним будет напомнить, что зарплатные клиенты кредитуются на льготных условиях. И конечно, у нас большие планы на развитие. В этом году мы порадовали самостоятельных путешественников новой кредитной картой Anywayanyday-Visa-Альфа-Банк. Бонусными баллами, которые копятся при оплате покупок этой картой, можно полностью или частично оплатить любые авиабилеты и забронировать любые отели по всему миру на сайте anywayanyday.com. И думаю, это далеко не последняя новинка. Как говорится, «следите за рекламой», нам будет чем вас приятно удивить до конца года. - И в заключение, пожалуй, самый важный вопрос. Что значит надежность банка в современной ситуации, насколько, по-вашему, надежен Альфа-Банк?
- Да, действительно, сейчас этот вопрос особенно актуален. В условиях высокой неопределенности в экономике и сложной геополитической ситуации, представления о надежном банке несколько изменились, а правильный выбор банка-партнера как никогда стал одним из залогов выживания бизнеса, не говоря уже о его успехе.
Теперь, для того чтобы считаться надежным, банк обязан быть не только финансово устойчивым по меркам российской банковской системы. На первый план выходит способность банка выполнять все обязательства перед клиентами и обеспечивать комфортное сопровождение расчетов несмотря на внешние вызовы.
В этом отношении мы выгодно выделяемся на фоне многих российских банков. Ведь Альфа-Банк - это крупнейший частный банк, который является частью крупного международного холдинга со значительными финансовыми ресурсами. И будьте уверены, что наш банк будет по-настоящему надежным партнером для компаний и их сотрудников.
8 (423) 249 16 30, 249 16 66 ОАО «АЛЬФА-БАНК». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 05.03.2012 № 1326. На правах рекламы.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
ZRPRESS.RU, Владивосток.