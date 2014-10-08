ВМТП занял в Сбербанке 2,4 млрд рублей

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) привлекло кредитную линию в Сбербанке в размере 2,4 млрд рублей до 29 сентября 2017 года под процентную ставку не выше 13% годовых, говорится в сообщении ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания FESCO).