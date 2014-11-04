Мощный циклон принес с началом ноября весьма наглядные признаки наступающей зимы

Из-за глубокого циклона во многих районах Дальнего Востока в минувшие празднично-выходные заметно похолодало, выпали дождь со снегом, резко усилился ветер... Впрочем, уже к середине недели погода станет помягче, но на полное возвращение теплых дней надеяться уже не стоит.
А погоду в Приморье на этой неделе во многом определяет тыловая часть того самого прошедшего глубокого циклона. Поэтому в крае местами небольшой снег, гололедица, минусовые температурные показатели.
Вплоть до начала следующей недели во ВЛАДИВОСТОКЕ осадков не предвидится. При этом дневная температура будет колебаться в пределах 5-11 градусов тепла, временами ветер, возможно сильный. С наступлением сумерек температурный фон в столице Приморья понижается до плюс 2-5. К концу текущей семидневки возможно небольшое похолодание...
У наших соседей в ХАБАРОВСКЕ в понедельник вновь выпал снег. Здесь температурные показатели пониже владивостокских. Даже днем столбик на шкале термометра едва доходит до отметок плюс 2-4. После захода солнца воздух в городе на Амуре и вовсе морозный – до минус 3-5.
А вот в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ снега ждут в среду. В главном городе Приамурья днем температура колеблется от минус 5 до плюс 2. Еще прохладнее в столице Амурской области в ночное время – температура понижается до 7-10 градусов мороза.
Также в среду возможны осадки в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ – пока еще в виде дождя. Дневная температура не превысит 2-7 градусов тепла. А когда на столицу островной области опускается ночь, воздух остывает до минус 4-6.
Вовсю хозяйничает зима в МАГАДАНЕ. Снег здесь ожидается в среду и четверг. Дневной температурный фон не превышает 9-13 градусов мороза. Еще суровее температура в столице Магаданской области ночью - до 12-18 ниже нуля...
В среду может пойти дождь в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Здесь пока что дневная температура сохраняется на уровне 3-5 градусов тепла. Ну а с приходом темного времени суток в столице Камчатского края становится холоднее – от минус 2 до плюс 1.
По данным Интернета.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.