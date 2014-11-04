Мощный циклон принес с началом ноября весьма наглядные признаки наступающей зимы

В среду может пойти дождь в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Здесь пока что дневная температура сохраняется на уровне 3-5 градусов тепла. Ну а с приходом темного времени суток в столице Камчатского края становится холоднее – от минус 2 до плюс 1.