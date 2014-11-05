Долгострой на Острякова во Владивостоке вводят в эксплуатацию

«В решении проблем «долгостроев» очень многое зависит от людей. И без их участия ничего не получится. Мы готовы обеспечивать полное содействие, оказать всю необходимую помощь, людей в беде мы не бросим. Но у нас должно быть понимание, какого рода помощь нужна дольщикам», - заявил Олег Ежов.