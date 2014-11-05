Долгострой на Острякова во Владивостоке вводят в эксплуатацию

Во Владивостоке на проспекте Острякова завершено строительство проблемного дома. Застройщик уже подготовил необходимый пакет документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
23-этажный жилой дом по проспекту Острякова является проблемным объектом долевого строительства. Работы здесь были приостановлены в 2013 году из-за финансовых трудностей компании-застройщика.
Ситуацию взял под контроль вице-губернатор края Олег Ежов, который ранее посетил объект. Представитель компании-застройщика доложил о ходе выполнения работ.
«В доме завершены все отделенные работы, выполнены внутренние сети. К концу сентября мы планируем завершить благоустройство и сдать дом в эксплуатацию», - доложил он.
Олег Ежов поручил взять под контроль оплату работ подрядчикам и выполнить все вышеуказанные работы в установленный срок.
В настоящее время инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края уже выдала положительное заключение о соответствии дома требованиям технических регламентов и проектной документации.
«На сегодняшний день строительство 23-этажного жилого дома завершено. Для увеличения темпов работ, застройщиком была привлечена новая подрядная организация», - рассказали в инспекции.
Сейчас компания-застройщик ООО «Далта-Восток-1» подготовила документы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Напомним, вице-губернатор Олег Ежов убежден, что решить проблему «долгостроев» возможно только совместными усилиями.
«В решении проблем «долгостроев» очень многое зависит от людей. И без их участия ничего не получится. Мы готовы обеспечивать полное содействие, оказать всю необходимую помощь, людей в беде мы не бросим. Но у нас должно быть понимание, какого рода помощь нужна дольщикам», - заявил Олег Ежов.
Так, при активном взаимодействии Администрации Приморского края в 2013 году введены в эксплуатацию 5 домов, квартиры в которых получили 560 семей. Это дома на Комарова, 45, Тобольской, 11, Ватутина, 4а, пр-т 100 лет Владивостоку, 106а – 100а, 2-я Круговая, 14.
ZRPRESS.RU, Владивосток.