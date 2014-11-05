Во Владивостоке выявили шесть нарушений земельного законодательства

По поступившим в Управление материалам возбуждено, в порядке ст. 28.1 КоАП РФ, четыре дела об административных правонарушениях, из них одно по ч.1 ст. 8.8. КоАП РФ – использование земельного участка не в соответствии с разрешенным использованием.