Якутия докапитализирует авиакомпанию "Якутия" на 1 млрд рублей

В настоящее время уставный капитал авиакомпании составляет 562 млн 837,370 тыс. рублей. Он разделен на 56 млн 283,737 тыс. обыкновенных акций номиналом 10 рублей. Таким образом, после размещения дополнительных акций уставный капитал увеличится в 2,8 раза, до 1 млрд 562 млн 837,370 тыс. рублей.