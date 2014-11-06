Авиакомпания "Аврора" в ближайшие годы планирует удвоить парк аэробусов

"Именно на этот тип самолетов легла основная нагрузка по выполнению расписания компании. В 2013 году A-319 "Авроры" выполнили 6 тыс. российских и международных рейсов, перевезя на своем борту почти 654 тыс. пассажиров. При этом самолеты А-319 провели в воздухе около 17 тыс. часов, преодолев расстояние в 12,7 млн км", - говорится в сообщении авиакомпании.