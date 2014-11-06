Чтобы клиент сразу говорил "ДА"

- В начале 90-х вариантов было не так много. Можно было или жить как все, или идти в «братву», или становиться коммерсантом. Быть «как все» – это было не для меня, в бандитскую среду идти не хотелось, и я стал заниматься бизнесом. В начале 90-х я создал свою оптовую компанию. Продажи шли со склада, товар был востребован, поэтому особых усилий для увеличения продаж прикладывать не приходилось. Но так длилось недолго. Количество таких коммерсантов, как я, росло, а это значит, что нужно было самому идти к покупателям, общаться с ними, показывать преимущества своего товара. Так появился первый опыт, а потом и первый успех в продажах.