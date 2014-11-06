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"Daewoo" рассматривает возможность инвестиций в развитие Камчатки

6 ноября 2014, 18:05
Результатом обсуждения стала договоренность о проведении впоследствии серии деловых встреч

Вопросы развития порта Петропавловска-Камчатского обсудили представители Камчатки и советник компании «Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Ltd.» Юн Жонгу, сообщает Zrpress.ru со ссылкой на Камчаткинформ.

Они обменялись мнениями по вопросу развития судоремонта и судостроения в Петропавловске-Камчатском в рамках создания территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка». Результатом обсуждения стала договоренность о проведении впоследствии деловых встреч для определения механизмов дальнейшего взаимодействия.

Встреча прошла в рамках Российско-Корейского форума – 2014, организованного «Обществом Россия-Корея» и «Korea Foundation». В работе Форума приняли участие представители внешнеполитических ведомств двух стран, общественности, деловых кругов, деятели образования и культуры.

В рамках проекта создания ТОСЭР «Камчатка» предусматривается создание нескольких промышленно-логистических зон портового типа: терминал навалочных грузов, контейнерно-логистический терминал международного класса, рыбопромышленный и бункеровочный терминал и бизнес зона (социально-деловой центр). Часть площадок будет создана на базе ОАО «Петропавловская судоверфь» и «Жестяно-баночной фабрики». Еще ряд промышленных объектов и бизнес-зона будут расположены на базе производственных мощностей ЗАО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» в южной части бухты Южной Авачинской губы. Также в ТОСЭР войдут территории ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», туристический кластер «Паратунка» и аэропорт Петропавловска-Камчатского.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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