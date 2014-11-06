"Daewoo" рассматривает возможность инвестиций в развитие Камчатки

В рамках проекта создания ТОСЭР «Камчатка» предусматривается создание нескольких промышленно-логистических зон портового типа: терминал навалочных грузов, контейнерно-логистический терминал международного класса, рыбопромышленный и бункеровочный терминал и бизнес зона (социально-деловой центр). Часть площадок будет создана на базе ОАО «Петропавловская судоверфь» и «Жестяно-баночной фабрики». Еще ряд промышленных объектов и бизнес-зона будут расположены на базе производственных мощностей ЗАО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» в южной части бухты Южной Авачинской губы. Также в ТОСЭР войдут территории ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт», туристический кластер «Паратунка» и аэропорт Петропавловска-Камчатского.