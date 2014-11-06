Хоккей: "Адмирал" обыграл во Владивостоке "Атлант"

По ходу матча складывалось впечатление, что игроки "Атланта" выглядят свежее, чем хозяева, однако в третьем периоде ЛИСИН и Ко доказали кто больше хотел победы. При этом уже отличившийся ранее Игорь РАДУЛОВ в середине дополнительного периода угодил в штангу ворот Налимова. Алексей КУДАШОВ, главный тренер ХК "Атлант": – Считаю, что игра была равная, интересная, живая, быстрая, несмотря на то, что соперник, как и мы, недавно прилетел. У нас произошли временные переходы, были долгие перелеты, но все равно показали хороший, динамичный хоккей. В овертайме мы могли развернуть игру в свою пользу, было пару хороших моментов, в штангу попали. Но здесь, видимо, сработал закон: не забиваешь ты – забивают тебе. По игре, по самоотдаче к команде никаких претензий нет. Душан ГРЕГОР, главный тренер ХК "Адмирал"»: – Трудно что-то добавить к словам коллеги. Игра была равная. Хочу высоко оценить сегодняшнюю игру Энвера ЛИСИНА, он, как капитан, тянул команду за собой. Всем ребятам большое спасибо за характер. Я рад, что Костя Макаров два раза с одним и тем же соперником решил исход матча, забросил важные голы. Поздравляю ребят и наших болельщиков с победой! – Насколько сложно играть без Зубова и Гюнге? – Сложно. С другой стороны, в данной ситуации предоставляется шанс проявить себя другим хоккеистам, которые могут доказывать в такие моменты, что они могут играть. Так случилось, как случилось, мы должны играть. Сигарёв, выступающий в первом звене, хорошо себя проявляет, у него есть желание, есть игра. – Примерные сроки возвращения Гюнге известны?