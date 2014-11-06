Холодную воду отключат сегодня в нескольких районах Владивостока (График)

Отключения холодного водоснабжения на сутки запланированы 6 ноября в некоторых районах Владивостока. В отдельных частях города будут проводиться ремонтные работы, сообщает Zrpress.ru, со ссылкой на КГУП "Примводоканал".
Отключение с 09.00 до 20.00 в связи с аварийным устранением течи на Окатовой, 11а и 19
Вязовая 1-9, 2-12,
Окатовая 5-21, 11а, 15а, 17а, 19а.
Отключение с 09.00 до 13.00 в связи с заменой водопровода на Опорной, 2
Воровского 1, 5, 8,
Опорная,
ч/с Минеральная 3-9.
Отключение с 09.00 до 17.00 в связи с заменой водопровода на Горийской, 1
Владикавказская,
Горийская 1,
Куйбышева,
Мехлиса,
Стрелковая,
Трудовых Резервов.
ZRPRESS.RU, Владивосток.