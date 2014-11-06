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Холодную воду отключат сегодня в нескольких районах Владивостока (График)

6 ноября 2014, 12:00
В городе будут проводиться ремонтные работы

Отключения холодного водоснабжения на сутки запланированы 6 ноября в некоторых районах Владивостока. В отдельных частях города будут проводиться ремонтные работы, сообщает Zrpress.ru, со ссылкой на КГУП "Примводоканал".

Отключение с 09.00 до 20.00 в связи с аварийным устранением течи на Окатовой, 11а и 19

Вязовая 1-9, 2-12,

Окатовая 5-21, 11а, 15а, 17а, 19а.

Отключение с 09.00 до 13.00 в связи с заменой водопровода на Опорной, 2

Воровского 1, 5, 8,

Опорная,

ч/с Минеральная 3-9.

Отключение с 09.00 до 17.00 в связи с заменой водопровода на Горийской, 1

Владикавказская,

Горийская 1,

Куйбышева,

Мехлиса,

Стрелковая,

Трудовых Резервов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Отключение#Владивосток#Общество
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