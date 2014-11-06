Инженеры в Приморье согласны на зарплату в 40-60 тысяч рублей

Согласно исследованию HeadHunter, инженер в Приморье – мужчина (80%) в возрасте от 26 до 35 лет (46%). На втором месте руководители чуть постарше – 26% из всех соискателей находятся в возрасте 36-40 лет, 14% – инженеры возрастом 46-55 лет. С опытом работы более 6-ти лет большинство – 69% соискателей.