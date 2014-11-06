Кадастр обсчитывает рынок

- Читателя «ЗР», купившего квартиру в новом доме по ул. Кипарисовая, 2 во Владивостоке очень удивило, что ее кадастровая стоимость оказалась намного выше рыночной цены, по которой она приобреталась. Естественно, у него возникли подозрения, что ему придется за свою квартиру платить необоснованно завышенную сумму налога. Марина Анатольевна, почему в этом случае кадастровая стоимость получилась выше рыночной?