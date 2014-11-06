Кадастр обсчитывает рынок

С 1 января 2015 года начинается поэтапный переход определения налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
В преддверии будущего налогообложения объектов недвижимости исходя из их кадастровой стоимости у приморцев появляются вопросы об объективности оценки их объектов жилья. Насколько эти опасения оправданы, «ЗР» рассказала начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Приморскому краю Марина ГУЦУЛЯК.
- Читателя «ЗР», купившего квартиру в новом доме по ул. Кипарисовая, 2 во Владивостоке очень удивило, что ее кадастровая стоимость оказалась намного выше рыночной цены, по которой она приобреталась. Естественно, у него возникли подозрения, что ему придется за свою квартиру платить необоснованно завышенную сумму налога. Марина Анатольевна, почему в этом случае кадастровая стоимость получилась выше рыночной?
- Кадастровая стоимость объектов недвижимости определяется в ходе выполнения массовых работ по государственной кадастровой оценке на основании большого количества различных ценообразующих факторов, включающих технические характеристики объектов, их местоположение, использование, наличие коммуникаций, техническое состояние и др., и реальных рыночных данных. Работы по государственной кадастровой оценке объектов капитального строительства проводились на территории Приморского края в 2012 году. Соответственно, кадастровая стоимость рассчитывалась по состоянию на 27 июня 2012 года.
Рыночная стоимость объекта отражает актуальную цену спроса и предложения на него на рынке недвижимости. В связи с чем кадастровая стоимость и рыночная стоимость объекта могут отличаться.
- Какой порядок разрешения спора по утвержденной кадастровой стоимости квартиры в новом доме. Куда и какие подтверждающие документы необходимо предъявлять.
- Сегодня действует порядок оспаривания правообладателем или иными заинтересованными лицами результатов определения кадастровой стоимости, установленный ст. 24.18 Федерального закона от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». Результаты могут быть оспорены в суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.
Основанием для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости является недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, или установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.
Для оспаривания ее в комиссии необходимо предоставить:
- кадастровую справку о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащую сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;
- нотариально заверенную копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости;
- документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, в случае если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании недостоверности указанных сведений;
- отчет, составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа, в случае если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости;
- положительное экспертное заключение на бумажном носителе и в форме электронного документа, подготовленное экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик, составивший отчет, о соответствии отчета об оценке рыночной стоимости объекта оценки требованиям законодательства РФ.
К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости также могут прилагаться иные документы.
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости без приложения указанных документов к рассмотрению не принимается. А рассматривается оно комиссией в течение одного месяца с даты его поступления.
- Насколько сегодня часты подобные споры и каковы практика и результаты решений таких споров?
- Учитывая, что в настоящее время кадастровая стоимость при расчете налога на жилье еще не применяется, практика рассмотрения споров в комиссии еще не сложилась. Однако, в связи с внесенными изменениями в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ, с 1 января 2015 года начинается поэтапный переход определения налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости. И с учетом законодательных нововведений в части налогообложения объектов недвижимости количество обращений в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения их кадастровой стоимости в ближайшее время, несомненно, увеличится.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.