zr.media
ГлавноеВсе новости

Как заглянуть в кадастр?

6 ноября 2014, 14:14
Для получения информации о кадастровой стоимости объекта недвижимости специалисты предлагают воспользоваться двумя способами.

Для получения информации о кадастровой стоимости объекта недвижимости специалисты предлагают воспользоваться двумя способами.

Первый - это запросить справку о кадастровой стоимости в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Приморскому краю (690063, г. Владивосток, ул. Приморская, д. 2). И она будет предоставлена бесплатно и в срок не более пяти дней.

Второй - зайти на своем компьютере на сайт Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии - https://rosreestr.ru - и найти эту информацию не выходя из своей квартиры.

Поиск осуществляется в разделе «Предоставление сведений на публичной кадастровой карте» и в разделе «Электронные услуги», в котором следует по ссылке перейти к разделу «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Отправлять запрос по объекту недвижимости на сайте Росреестра надо по вкладкам и ссылкам: «Государственные услуги» -» «Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости» -» «Электронные услуги» -» «Форма запроса сведений ГКН». Информацию по запросу можно будет получить в нескольких вариантах на выбор.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Недвижимость#Приморье#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56