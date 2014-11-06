Какова цена ордена?

- Государственные награды Советского Союза и России - самые дорогие, ведь они сделаны из драгметаллов: серебра, золота, платины, есть вкрапления бриллиантов и рубинов - в зависимости от того, какие это ордена. В зарубежных странах они зачастую сделаны из простых металлов, но там за каждым орденом есть материальная составляющая: и титулы дают, и земельные наделы, и финансовые выплаты, вплоть до пожизненного содержания. У нас, к сожалению, не так; я, например, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, увольняясь в запас, получил за эту медаль два оклада, и все. Мой товарищ, полковник в отставке, награжден несколькими государственными наградами, но он за них не получает ничего. Парадокс - стерлась разница между теми, кто работал хорошо, рисковал своей жизнью, и теми, кто лишь отсиживал положенное время, пенсия одна и та же.