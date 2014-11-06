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Мэр Артема отправил сына в армию

6 ноября 2014, 15:45
Владимир Новиков поздравил новобранцев и пожелал всем удачи

Проводы второй партии новобранцев осеннего призыва прошли в Артеме. 27 молодых ребят пополнили ряды Вооруженных Сил России. Все артемовские призывники будут проходить службу в Восточном военном округе. Среди новоиспеченных защитников Отечества был сын главы Артемовского городского округа, сообщили Zrpress.ru в Управлении информации администрации АГО.

Владимир Новиков поздравил новобранцев и пожелал всем удачи: «Граждане должны понимать, что без прохождения воинской службы дальнейшие перспективы в работе весьма туманны и со многими ограничениями. Без этого условия невозможно получить работу на государственной службе, в органах правопорядка и юстиции, в силовых ведомствах. Служить в армии – это почетная обязанность гражданина Российской Федерации».

В этот раз на военную службу с 1 октября по 31 декабря из Артема призовут 135 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Практика предыдущих призывов показала, что среди молодых людей сокращается число уклонистов, возрастают патриотические настроения, с каждым годом увеличивается число призывников с высшим образованием. А вот альтернативная служба пока особой популярностью не пользуется, вот и осенью проходить данный вид службы заявилось всего 2 человека.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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