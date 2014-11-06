Мэр Артема отправил сына в армию

В этот раз на военную службу с 1 октября по 31 декабря из Артема призовут 135 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Практика предыдущих призывов показала, что среди молодых людей сокращается число уклонистов, возрастают патриотические настроения, с каждым годом увеличивается число призывников с высшим образованием. А вот альтернативная служба пока особой популярностью не пользуется, вот и осенью проходить данный вид службы заявилось всего 2 человека.