Население Приморья сократилось за январь-сентябрь 2014 года почти на 5 тыс. человек

За январь-сентябрь 2014 года численность населения Приморского края уменьшилась на 4.9 тыс. человек и на 1 октября 2014 года составила 1933.6 тыс. человек. Сокращение численности происходило в основном за счет миграционного оттока – 80.8%, сообщает Приморскстат.
За 9 месяцев текущего года в Приморском крае родилось 18.6 тыс. детей (на 2% больше, чем за этот же период 2013), при этом коэффициент на тысячу человек населения составил 12.9 промилле.
В целом по краю за январь-сентябрь 2014 года число умерших превысило число родившихся на 5.1% (за январь-сентябрь 2013 – на 7.3%), и составило 19.6 тыс. человек (13.5 умерших на 1000 человек населения).
Сократилось число смертей от отдельных внешних причин: убийств – 17.5%, случайных отравлений алкоголем – на 13.7%. Мужская смертность превысила женскую на 18.4% и составила 10.6 тыс. человек.
Показатель младенческой смертности составил 9.9 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (в январе-сентябре 2013 – 11.5).
В органах ЗАГС с начала года было зарегистрировано 13.7 тыс. браков (больше чем за январь-сентябрь 2013 на 2.3%) и 8.4 тыс. разводов (больше на 7.5%). На 1000 заключенных браков пришлось 617 разводов (в январе-сентябре 2013 - 587).
Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь-сентябрь 2014 года составило 14.8 тыс. человек (на 4.7% больше, чем в январе-сентябре 2013), из других стран – 7.4 тыс. человек (на 0.2% больше). Выехало в другие регионы России 19.6 тыс. человек (на 5.8% меньше), в другие страны – 6.6 тыс. человек (на 11.2% больше).
За январь-сентябрь текущего года сменили место жительство на территории края – 34.4 тыс. приморцев (на 11.7% больше, чем в январе-сентябре 2013), причем из них 15.6 тыс. человек сменили постоянную прописку.
ZRPRESS.RU, Владивосток.