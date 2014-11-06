Население Приморья сократилось за январь-сентябрь 2014 года почти на 5 тыс. человек

Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь-сентябрь 2014 года составило 14.8 тыс. человек (на 4.7% больше, чем в январе-сентябре 2013), из других стран – 7.4 тыс. человек (на 0.2% больше). Выехало в другие регионы России 19.6 тыс. человек (на 5.8% меньше), в другие страны – 6.6 тыс. человек (на 11.2% больше).