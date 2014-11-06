Приморские мясопереработчики готовы использовать российское сырье

Все то, что идет из-за границы, насколько легко открывается, настолько же легко может быть закрытым. Эмбарго это показало. В то же время возможности наращивать производство у местных производителей сырья в последние годы неуклонно росли. И на сегодняшний день Россия близка к тому, чтобы обеспечить себя свининой собственного производства. Политика государства в области свиноводства сейчас направлена на то, чтобы все было сделано приблизительно так же, как в свое время сделали с производством мяса курицы, когда в отрасль несколько лет тому назад пошли мощные инвестиции. И сегодня в отношении мяса курицы достигнуты пороговые значения, обозначенные доктриной продовольственной безопасности. Россия не зависит от импорта курятины.