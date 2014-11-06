Приморские мясопереработчики готовы использовать российское сырье

Безопасность предприятия пищевой промышленности в ситуации действующего эмбарго мясопереработчики Приморья видят в развитии партнерских отношений с российскими производителями сырья.
Об этом шла речь на выездном заседании Бизнес-Клуба «Диалоги», посвященном проблемам продовольственной безопасности и прошедшем на территории завода «Ратимир».
«Мы сегодня в большей степени заинтересованы в стратегическом партнерстве с российскими производителями. Безопасность заключается в том, чтобы иметь партнеров, которые производят сырье здесь, не далеко. Тем более мы очень заинтересованы в развитии направления охлажденного мяса. И уже начали этот проект, безумно тяжелый, логистически сложный. Но мы действительно начали, пока понемногу, вывозить на рынок охлажденную свинину», - сказала на заседании Елена ЖАДАНОВА, заместитель генерального директора по маркетингу ООО «Ратимир».
Все то, что идет из-за границы, насколько легко открывается, настолько же легко может быть закрытым. Эмбарго это показало. В то же время возможности наращивать производство у местных производителей сырья в последние годы неуклонно росли. И на сегодняшний день Россия близка к тому, чтобы обеспечить себя свининой собственного производства. Политика государства в области свиноводства сейчас направлена на то, чтобы все было сделано приблизительно так же, как в свое время сделали с производством мяса курицы, когда в отрасль несколько лет тому назад пошли мощные инвестиции. И сегодня в отношении мяса курицы достигнуты пороговые значения, обозначенные доктриной продовольственной безопасности. Россия не зависит от импорта курятины.
Правда, сохраняются у России некоторые проблемы с производством говядины. И тут российским производителям есть куда расти. Сравнительные цифры с одним из крупнейших производителей мяса говядины (Аргентиной), которые привела Елена Жаданова, показывают, насколько Россия в этом отношении пока отстает от мировых лидеров: если в хозяйствах в России при 140 млн человек населения поголовье крупного рогатого скота составляет 9 млн голов, которое, кстати, включает в себя и молочное стадо, то в Аргентине ровно наоборот: 9 млн населения и 140 млн голов скота только мясных пород.
Отвечая на вопрос о качестве предлагаемого на рынке сырья, генеральный директор ООО «Ратимир» Роман САНКЛЕР отметил, что к российскому сырью у них нареканий в части качества значительно меньше, чем к импортному. «Мы готовы использовать приморское мясо, но на сегодняшний день нет производителя, который может поставить нам необходимые объемы».
В этой связи вполне закономерно прозвучал вопрос и о возможных поставках мяса на приморское предприятие из Китая. Но, как оказалось, завоз китайского сырья на территорию РФ еще не осуществляется.
«Несмотря на то что Китай на сегодняшний день формально открыт, де-факто есть ряд условий, которые препятствуют быстрому насыщению рынка сырьем, - сказал президент Ассоциации мясоперерабатывающих предприятий Приморского края, заместитель председателя правления Дальневосточной мясной ассоциации Павел КИТАЕВ. - Во-первых, это ограниченное количество заводов, которые аккредитованы для поставки сырья. Как мы знаем, долгое время действовали ограничения на ввоз китайского сырья, связанные с претензиями к качеству китайского мяса. В связи с этим сейчас процедуры согласования представляют собой достаточно длительный процесс отбора и испытания продукции на качество. Поэтому на сегодняшний день два завода уже открыты и несколько заводов находятся в состоянии прохождения данной процедуры. Возможно, некоторые из них будут открыты в ноябре, но, скорее всего, основная часть откроется только к весне следующего года. И, во-вторых, на сегодняшний денег Китай фактически оказался не готов обеспечить то количество сырья, которое необходимо Российской Федерации».
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.