Приморский край занял 35 место в рейтинге частной благотворительности в субъектах РФ

Русфонд. Рейтинг: кто и на что жертвует в регионах
«Русфонд. Рейтинг» (www.rusfond.ru/rating) – это наш новый проект, цель которого – собрать и сделать доступной для всех, кто интересуется частной благотворительностью в России, информацию о положении дел в регионах, - рассказывает директор аналитического центра «Русфонда» Марина АЛАРИЧЕВА. - С помощью исследовательской компании «Бизнес Аналитика» было опрошено 16 449 человек в 597 городах 54 крупнейших регионов РФ. На основе полученных данных и был сформирован первый российский рейтинг благотворительности.
Вопросы касались денежных пожертвований, волонтерства и помощи незнакомым людям. Лидерами рейтинга стали отнюдь не столицы. В ТОП-5 вошли Дагестан, Саратовская область, Башкортостан, Краснодарский край и Оренбургская область. Привыкшие к лидерству Москва (31-е место), Санкт-Петербург (47-е место) и Московская область (40-е место) возглавляют список только в одном случае: при пересчете результата в абсолютные цифры (по статистике численности городского населения). Приморские особенности
Самая распространенная цель денежных пожертвований в Приморском крае – помощь тяжелобольным детям (67,7%, при среднероссийском показателе 60%). При этом 13,5% благотворителей края жертвуют раз в месяц и чаще, 42,1% – делали пожертвования именно в благотворительные фонды (по России – 49,4%). Отличительной особенностью приморцев стали пожертвования на личный счет нуждающегося (32,3%, при среднероссийском показателе 19,9%).
Незнакомым нуждающимся в Приморском крае чаще, чем по России, помогают вещами (62,7%), меньше (63,1%) – подают милостыню, 16,9% приморцев помогали едой. Несмотря на то что половина благотворителей жертвует в фонды, вспомнить название конкретного фонда оказалось затруднительно: 6,9% респондентов указали просто: «Фонд помощи детям», 4,9% упомянули «Русфонд», 4,6% вспомнили «Подари жизнь». Результаты-тенденции
А вот некоторые результаты исследования в целом по России. Самой популярной и одинаково распространенной во всех регионах стала помощь незнакомым людям – ее оказывали за последний год от 62 до 85% россиян (средний показатель по регионам – 73%). Самый распространенный вид помощи – милостыня (в руки просящего, на улице) – 73,4%; на втором месте помощь вещами – 54,6%; еду нуждающимся покупали 19,5% респондентов. Денежные пожертвования на благотворительные цели совершили за год 46% респондентов.
Регионы существенно различаются по количеству жертвователей (от 30 до 62%). В еще большей степени отличаются по уровню волонтерской помощи – от 18 до 54% (при среднем показателе 34%). Притом что в России зарегистрировано более девяти тысяч благотворительных фондов, всего респондентами было названо 128 фондов. Помощь приходит по SMS
Основным методом перечисления денег является отправка SMS на короткие номера. Респонденты по всей стране единодушны в вопросе об использовании их пожертвований в других регионах: в среднем 84% жертвователей согласны и только 6% против. Большинство учащихся и работающих респондентов считают, что их организации не помогают участникам благотворительной деятельности. В среднем 16,7% работающих респондентов отмечают, что их компании помогают организовать благотворительность, а 13% признают: их организации также оказывают помощь сотрудникам в перечислении пожертвования, причем в частных компаниях эти показатели составляют 12 и 10%, а в государственных – 22,4 и 18,9% соответственно. Самые «участливые» организации – в Курской и Нижегородской областях, в Дагестане и Башкортостане (25-27%). В наименьшей степени организации помогают благотворительности сотрудников в Санкт-Петербурге (11 и 4%).
Исследование подтверждает, что в России много неравнодушных и милосердных людей. Но наш путь к сознательной, «цивилизованной» личной благотворительности только начинается. Так, за последний год милостыню подавали 73,4% россиян, 46% делали денежные пожертвования, 23% делали пожертвования в благотворительные фонды, 7,9% перечисляли деньги раз в месяц и чаще. В нашем рейтинге по пожертвованиям в благотворительные фонды первое место у Тамбовской области (66,6%). При этом 81,8% респондентов Тамбовской области затруднились назвать хоть какой-то благотворительный фонд. Следующим этапом дискуссии, жертвовать в фонд или напрямую, становится вопрос знания фондов и выбора «своего» фонда.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.