Приморский край занял 35 место в рейтинге частной благотворительности в субъектах РФ

Основным методом перечисления денег является отправка SMS на короткие номера. Респонденты по всей стране единодушны в вопросе об использовании их пожертвований в других регионах: в среднем 84% жертвователей согласны и только 6% против. Большинство учащихся и работающих респондентов считают, что их организации не помогают участникам благотворительной деятельности. В среднем 16,7% работающих респондентов отмечают, что их компании помогают организовать благотворительность, а 13% признают: их организации также оказывают помощь сотрудникам в перечислении пожертвования, причем в частных компаниях эти показатели составляют 12 и 10%, а в государственных – 22,4 и 18,9% соответственно. Самые «участливые» организации – в Курской и Нижегородской областях, в Дагестане и Башкортостане (25-27%). В наименьшей степени организации помогают благотворительности сотрудников в Санкт-Петербурге (11 и 4%).