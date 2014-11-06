Рынок расчистят от мелких туроператоров

- Расчет размера фонда персональной ответственности исходя из 100 рублей на туриста является вполне адекватным. Эта сумма будет заложена в стоимость путевки, что, с одной стороны, незначительно увеличит ее цену для туриста, но с другой - позволит создать дополнительный страховой механизм, - рассказывает Ломидзе. - Сейчас крупные туроператоры в год обслуживают около 2 млн клиентов в сфере выездного туризма, у мелких игроков это может быть всего 10 тыс. человек в год. Стоимость страховки за неисполнение обязательств перед туристами в случае реализации законопроекта, по некоторым оценкам, возрастет в 2-3 раза, что тоже является посильным для рынка.